Więźniowie pozwali gminę za smog na spacerniaku

Do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich wpłynęły trzy dość nietypowe sprawy. Osadzeni z tamtejszego Zakładu Karnego nr 1 skarżą się na jakość powietrza, którym oddychają podczas wyjść na spacerniak i domagają się odszkodowania od gminy.

W swoich pozwach skazani odnoszą się do poprzedniego sezonu grzewczego. Skarżą się, że w styczniu 2019 roku powietrze nad spacerniakiem było złej jakości.

- Ich zdaniem zagraża to ich zdrowiu, a ich wolność i tak jest już ograniczona - tłumaczy Magłorzata Kornaga, rzecznik ratusza w Strzelcach Opolskich.

Twój samochód za bardzo dymi? Grozi ci mandat i laweta Policja w całej... czytaj dalej » W uzasadnieniu więźniowie wskazali, że chodzi o stan powietrza w całej gminie. Dwie z trzech spraw mają już wyznaczone terminy - jedna w styczniu, druga w lutym 2020 roku.

- Powodowie domagają się w każdej ze spraw po trzy tysiące złotych tytułem odszkodowania i po dwa tysiące złotych tytułem zadośćuczynienia - mówi Tomasz Mikołajczyk z Sądu Okręgowego w Opolu.

Gmina gotowa do procesów

Odszkodowania miałyby wpaść do kieszeni osadzonych, natomiast zadośćuczynienia na konta domu dziecka.

Kornaga zapewnia, że gmina pozwy traktuje poważnie i już przygotowuje się do rozpraw. Z jej wypowiedzi przebija jednak pewność wygranej.

- Będziemy sprawdzać wyniki odczytów z czujników jakości powietrza, ponieważ mamy bardzo rozbudowaną sieć monitoringu. Nasza linia obrony będzie polegała na wykazaniu, że burmistrz Strzelec Opolskich od lat podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy jakości powietrza - zaznacza rzeczniczka.

Wśród tych działań wspomina chociażby wymianę około 200 starych pieców na terenie miasta. A to nie koniec, ponieważ lokalne władze nie zamierzają zakręcać kurka z dofinansowaniem.

A co na to wszystko władze Zakładu Karnego nr 1? Rzecznik placówki zaznacza przede wszystkim, że Zakład nie jest stroną w tych sprawach.

- Więźniowie piszą różne pozwy czy skargi do różnych instytucji, do sądów czy prokuratur. Są to skargi na warunki bytowe, na wyżywienie, na opiekę lekarską. Kierują swoje, można powiedzieć, żale, ale w większości są to skargi bezzasadne - podkreśla Tomasz Fijałkowski, rzecznik ZK nr 1.



