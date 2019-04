Koziołek wpadł do studni, uratowali go strażacy

W Żarowie na Dolnym Śląsku młody koziołek utknął w studni wodociągowej. Przy użyciu liny, taśm i specjalnego chwytaka, z pomocą weterynarza strażacy wyciągnęli zwierzę i uratowali je od śmierci.

Na uwięzionego koziołka natknął się jeden z mieszkańców Żarowa, który wyszedł na spacer ze swoim psem. Zwierzę wpadło od otwartej studni na polu, kilkaset metrów od zabudowań. Miało liczne rany i otarcia świadczące o próbach wydostania się ze środka. Próbach, które nie miały szans powodzenia. Otwór był zbyt głęboki.

Kobieta znalazła węża w muszli klozetowej Mieszkanka Oławy... czytaj dalej » - Na miejsce udały się dwa zastępy straży. Wezwany został także weterynarz. Po zbadaniu terenu, strażacy użyli liny i taśm ograniczając ruchy zwierzęcia, a następnie, przy użyciu chwytaka będącego na wyposażeniu lekarza weterynarii, wyciągnęli kozła na powierzchnię - relacjonuje dyżurny świdnickiej straży pożarnej.

Zwierzę trafiło do klatki, a następnie do samochodu, którym przetransportowane zostało prosto do lecznicy weterynaryjnej w Świdnicy.

Sprawdzać pokrywy

Przy okazji tego zdarzenia przedstawiciele gminy Żarów wystosowali apel do rolników:

"Z pewnością nie doszłoby do tego zdarzenia, gdyby nie fakt, że dekiel ze studni został zniszczony przy pracach polowych. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich rolników, którzy mają na swoich polach jakiekolwiek studnie, aby zwracali uwagę na stan techniczny pokryw podczas prac polowych, a w przypadku zauważenia uszkodzeń informowali odpowiednie służby lub gminę" - czytamy na stronie gminy.

Do zdarzenia doszło w Żarowie:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl