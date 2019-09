"Dzieło sztuki" na Śnieżce. "Tych strat nie jesteśmy już w stanie odtworzyć"

Na szczycie Śnieżki, po czeskiej stronie, ktoś ułożył spiralną konstrukcję z leżących tam kamieni. Dzieła dopełnił używając farby, bezpowrotnie niszcząc strukturę geologiczną wytworzoną po okresie ostatniego zlodowacenia. Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego poszukują turystów "artystów" i ubolewają nad ich bezmyślnością.

O sprawie poinformowali na Facebooku pracownicy czeskiego parku. Bo to właśnie po czeskiej stronie Śnieżki, w nocy ze środy na czwartek, pojawiło się to "dzieło sztuki" - jak ironicznie nazwali konstrukcję Czesi. W dalszej części na ironię już miejsca nie było. Pozostał żal.

"Stało się to za łańcuchami, na glebach poligonalnych, w miejscach, w których występuje kilka gatunków zagrożonych roślin, owadów, a nawet krytycznie zagrożonych gatunków ptaków" - czytamy.

W poście zawarty został też apel o przekazywanie wszelkich informacji, które pomogłyby odnaleźć osoby odpowiedzialne za "twórczość" na szczycie góry. Apel przekazał także polski KPN.

"Czeski KRNAP poszukuje sprawców, którzy uszkodzili nawierzchnię jednego z najcenniejszych miejsc w Polsce i w Czechach - szczytu Śnieżki. Czeski park narodowy prosi o kontakt świadków tworzenia tego "dzieła". rdrahny@krnap.cz, www.krnap.cz"

Nieodwracalne straty

Dlaczego obszar ten jest aż tak wyjątkowy? O pomoc w wyjaśnieniu poprosiliśmy zastępcę dyrektora do spraw ochrony przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego Przemysława Tołoknowa.

- Problem nie leży w tym, że ktoś coś ułożył, tylko gdzie to zrobił. W obszarze kopuły Śnieżki, gdzie po okresie ostatniego zlodowacenia, na skutek zamarzania i rozmarzania gruntów wytworzyły się unikalne gleby poligonalne, będące geologicznym dziedzictwem. Schodząc ze szlaku i zbierając kamienie, niszczy się strukturę geologiczną i niszczy roślinność. Dodatkowo nastąpiło zanieczyszczenie farbami. Dla geologów obszar Karkonoszy jest unikalny, stąd to zniszczenie jest tak bardzo dotkliwe. To są straty, których nie jesteśmy w stanie odtworzyć - tłumaczy Tołoknow.

- Poraża nas bezmyślność - dodaje.

Osoby odpowiedzialne za "dzieło" naruszyły przepisy ustawy o ochronie przyrody. Grozi im grzywna, a nawet skierowanie wniosku do sądu w przypadku takiego rodzaju zniszczeń.

- Nasi funkcjonariusze już uprzątnęli ten teren. Nadal nie wiemy, kto jest autorem "spirali", cały czas próbujemy ich namierzyć - zapewnia Radek Drahny, rzecznik czeskiego KRNAP.

