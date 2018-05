Śmigłowiec przyleciał do chorego. Wylądował na ulicy i się zepsuł

Kiedy zabrakło wolnej karetki, do starszego mężczyzny, który zasłabł w centrum Opola wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Medycy zajęli się chorym, po czym odwieziony został wozem strażackim do najbliższego szpitala. Kiedy ratownicy chcieli wrócić do bazy, okazało się to niemożliwe - maszyna uległa awarii i została uziemiona na środku ulicy.