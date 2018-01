Wymusił pierwszeństwo, spowodował wypadek. Zginął tuż obok swojego domu





Kierowca forda skręcał z krajowej "5" do Przedwojowa (woj. dolnośląskie), w stronę swojego domu. Wymusił pierwszeństwo na skrzyżowaniu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka audi. 36-latek nie miał szans na przeżycie, zmarł na miejscu. Dwie osoby z audi trafiły do szpitala.

Samochody zderzyły się po godzinie 12 na drodze krajowej numer 5, niedaleko Kamiennej Góry. Wypadek okazał się tragiczny w skutkach.

- Kierujący fordem, skręcając do miejscowości Przedwojów, wymusił pierwszeństwo na prawidłowo jadącym audi, w wyniku czego doprowadził do zderzenia. W wypadku śmierć poniósł kierujący fordem, natomiast osoby poszkodowane z audi zostały przetransportowane do szpitala - mówi Grzegorz Szewczyk, rzecznik kamiennogórskiej policji.

Strażacy, którzy pierwsi pojawili się na miejscu, wyciągnęli poszkodowane osoby z obu samochodów. Do przyjazdu pogotowia prowadzili reanimację 36-latka. Niestety nie udało się go uratować.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna mieszkał w Przedwojowie, w stronę którego skręcał z dk 5.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu dk 5 i dojazdowej drogi do Przedwojowa:



