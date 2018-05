Pomyłka podczas liczenia głosów. Rondo Bartoszewskiego jednak będzie





»

- Tym razem przyzwoitość zwyciężyła - cieszy się szef rady miejskiej w Krapkowicach (woj. opolskie). Bo choć po głosowaniu radnych wydawało się, że miejscowe rondo nie będzie nosiło imienia Władysława Bartoszewskiego, to okazało się, że podczas liczenia głosów doszło do pomyłki.

27 kwietnia 2018 roku krapkowiccy radni głosowali nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania imienia Władysława Bartoszewskiemu rondu u zbiegu ulicy Prudnickiej i drogi krajowej numer 45. Wynik głosowania: 10 za, tyle samo głosów przeciw i jeden wstrzymujący się. To oznaczało, że Krapkowice ronda imienia profesora mieć nie będą.

Okazało się, że w trakcie liczenia głosów doszło do pomyłki.

Dowody były "niezbite" więc rada zmienia zdanie

"Nie chcieliśmy, by nazwa prowadziła do sporu". Nie będzie ronda Bartoszewskiego Radni z Krapkowic... czytaj dalej » - Po przeprowadzeniu głosowania poinformowałem radnych, że muszę jeszcze raz zliczyć głosy. Po chwili otrzymałem informację z sali o tym jaki był wynik głosowania. Informację taką przekazał jeden z radnych Mniejszości Niemieckiej, a inny to potwierdził. Przyjąłem to za prawdę, bo nie miałem podstaw, by to kwestionować - mówi Andrzej Małkiewicz, przewodniczący rady miejskiej w Krapkowicach.

Podstawy i wątpliwości mieli jednak wszyscy ci, którzy głosowali za. - 11 radnych złożyło pisemne oświadczenie, że głosowali za przyjęciem uchwały. Dołączyli do niego nagranie z głosowania. Wobec niezbitych dowodów uznaję to jako pomyłkę w głosowaniu w liczeniu głosów, napisałem oświadczenie do protokołu z sesji, w którym stwierdzam ważność podjętej uchwały - wyjaśnia Małkiewicz.

Co to oznacza dla mieszkańców Krapkowic? To, że już wkrótce rondo będzie nosiło imię Władysława Bartoszewskiego. - Tym razem przyzwoitość zwyciężyła - podkreśla szef rady miejskiej. A Maciej Sonik, starosta krapkowicki, komentuje na Twitterze: "Do przeciwników: patron się obronił, a wstyd po sprzeciwie pozostanie. PS. Dobrze, że to już koniec sprawy".

Profesor zbyt kontrowersyjny dla ronda?

Sprawa toczyła się od kilku miesięcy. Propozycję nadania rondu imienia Władysława Bartoszewskiego jeszcze w 2017 roku zgłosili radni, z klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Macieja Sonika. O przygotowanie projektu uchwały zawnioskowali do burmistrza Krapkowic. Ten o opinię poprosił drogowców. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu wskazał, że zgodnie z prawem decyzje o nazwach podejmuje rada gminy.

Z kolei opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wydał opinię negatywną. "W rozpatrywanym przypadku nazwanie przedmiotowego ronda imieniem Władysława Bartoszewskiego mogłoby prowadzić do konfliktów społecznych, dlatego też tutejszy Oddział nie może wydać opinii pozytywnej w tym zakresie" - napisał Przemysław Maliszkiewicz, dyrektor opolskiego oddziału GDDKiA w odpowiedzi na zapytanie burmistrza. I wskazywał, że nadawane nazwy nie powinny budzić kontrowersji.

Mniejszość Niemiecka nie chciała Bartoszewskiego

Rondo wybudować, zabytek zasłonić. "Jakby patrzeć przez muszlę klozetową" Po co komu... czytaj dalej » Przeciwni nadaniu skrzyżowaniu imienia Bartoszewskiego byli politycy lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem rondo powinno nosić nazwę Rodła lub Prawd Polaków, co dobrze miałoby wpisywać się w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Podkreśliłoby to też wkład mieszkających na Górnym Śląsku Polaków w tworzenie niepodległego państwa.

Z kolei radni Mniejszości Niemieckiej i klubu radnych związanego z burmistrzem miasta proponowali nazwy neutralne, związane na przykład z branżą papierniczą, z której znane są Krapkowice.

Brak poparcia radnych Mniejszości Niemieckiej dla nazwania ronda imieniem profesora wzbudziło niezrozumienie w niektórych kręgach. "Decyzja rady miasta Krapkowice o nieprzyjęciu uchwały w sprawie nadania znajdującemu się w tym mieście rondu imienia Profesora Władysława Bartoszewskiego jest dla nas bardzo niezrozumiała" - napisano w oświadczeniu podpisanym przez posła Mniejszości Niemieckiej Ryszarda Gallę i Rafała Bartka, przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

"Bardzo ubolewamy nad tym, że przeciwko nadaniu rondu imienia tej wybitnej postaci polskiego i międzynarodowego życia politycznego zagłosowali również radni reprezentujący mniejszość niemiecką" - podkreślono w piśmie. Wskazano też na zasługi prof. Bartoszewskiego dla polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego pojednania.

Rondo u zbiegu ulicy Prudnickiej i drogi krajowej nr 45 w Krapkowicach będzie nosiło imię Władysława Bartoszewskiego:



