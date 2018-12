"Zabili, okradli, a ciało ukryli w krzakach". Przez miesiąc nikt nie wiedział o zbrodni

Nie znali się, choć pili razem alkohol. Później - jak ustalili prokuratorzy - Sebastian K. i Joanna M. zabili i okradli swojego nowego kompana. Jego ciało ukryli w krzakach, a za ukradzione pieniądze kupili m.in. prezent na komunię syna kobiety. Do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie) trafił akt oskarżenia w tej sprawie.

W maju Sebastian K. i jego partnerka Joanna M. spotkali się na terenie opuszczonego pensjonatu w Szklarskiej Porębie. Pili alkohol. Jak ustalili śledczy po jakimś czasie do pary przyłączył się mężczyzna, którego wcześniej nie znali. Był to obywatel Ukrainy Yurii S. Mężczyzna pracował na jednej z okolicznych budów.

Prokuratura: on zasnął, oni zabili i okradli

Polał dwie kobiety denaturatem i podpalił. Nie przeżyły 25 lat w... czytaj dalej » - W pewnym momencie najprawdopodobniej zasnął. Wówczas K. i M. podjęli decyzję o zabójstwie i obrabowaniu S. Użyli znalezionego na miejscu metalowego pręta - relacjonuje Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

I dodaje: Sebastian K. kilka razy uderzył mężczyznę w głowę. To - jak wynika z opinii biegłego - skutkowało zgonem Ukraińca.

Po wszystkim para miała zabrać z portfela zmarłego tysiąc złotych i telefon komórkowy. Za ukradzione pieniądze - jak opisuje prokuratura - kupili między innymi ubrania, alkohol i prezent na komunię syna kobiety.

Ciało mężczyzny znaleziono po ponad miesiącu

Po zabójstwie i zabraniu wartościowych rzeczy należących do zamordowanego jego zwłoki ukryli w pobliskich zaroślach.

Ciało mężczyzny znaleziono dopiero ponad miesiąc później. Wtedy już trwały poszukiwania S. Zgłoszono jego zaginięcie. Na początku lipca zatrzymano i aresztowano parę.

Sebastian K. przyznał się do winy. Jednak kilkukrotnie zmieniał treść swoich wyjaśnień. Jego partnerka początkowo usłyszała zarzuty nieudzielenia pomocy i zacierania śladów przestępstwa. Do tych zarzutów się przyznała. - Ostatecznie odpowie za współudział w zabójstwie w związku z rozbojem. Do tego się już nie przyznaje - informuje Czułowski.

Wielokrotnie karani

Okazuje się jednak, że zabójstwo to nie jedyne za co odpowie przed sądem 39-latek. W toku śledztwa na jaw wyszło, że przez ponad rok znęcał się na dwoma mężczyznami, którzy mieszkali w tym samym budynku co on. - Nocami przywiązywał ich do kaloryfera i bił metalową rurką po ciele. Następnie wymuszał na nich oddawanie mu pieniędzy - mówi Czułowski.

K. był wcześniej wielokrotnie karany. Problemy z prawem miała wcześniej także jego partnerka. Ona na proces czeka na wolności. On wciąż jest tymczasowo aresztowany.

Akt oskarżenia przeciwko parze został przesłany do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Do zabójstwa doszło w Szklarskiej Porębie:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl