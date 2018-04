10 minut ścigali uciekającego kierowcę. Próbował zepchnąć z drogi radiowóz

Przez około 10 minut policjanci z dzierżoniowskiej drogówki ścigali po ulicach Pieszyc (Dolnośląskie) kierowcę BMW, który nie zatrzymał się do kontroli. W trakcie pościgu 24-latek popełnił szereg wykroczeń; uszkodził nawet radiowóz, próbując zepchnąć go z drogi. Po zatrzymaniu okazało się, że nie miał prawa jazdy.

W niedzielę wieczorem, około godziny 21, policjanci zauważyli jadące BMW z brakiem w oświetleniu - nie działała tylna lampa po prawej stronie samochodu. Chcieli zatrzymać pojazd do kontroli, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe. Kierowca miał jednak inne plany. Dodał gazu i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim.

Zderzenie z radiowozem

Był pijany, uciekał policji 140 km/h w mieście. Nagrał go wideoradar Chcieli zatrzymać... czytaj dalej » Co wyprawiał kierowca BMW, to już dobrze widać na nagraniu z policyjnego widerejestratora. Pędził ulicami miasta, co rusz łamiąc przepisy. Wielokrotnie przecinał podwójną linię ciągłą, ignorował znaki, lewy pas traktował jak swój.

- Podczas ucieczki kierujący popełnił szereg wykroczeń, stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu, pieszych i rowerzystów. Jakby tego było mało w momencie, gdy policjanci zrównali się radiowozem z BMW, uciekający próbował zepchnąć ich z drogi, uszkadzając służbowy samochód - informuje Marcin Ząbek, oficer prasowy policji w Dzierżonowie.

W końcu, po około 10 minutach pościgu, auto uciekiniera zostało unieruchomione. Wtedy spróbował on jeszcze ucieczki pieszej, nieskutecznej należy zaznaczyć. Na nagraniu widać policjanta, który wybiegł z radiowozu, przebiegł przed jego maską, a później - czego już nie widać - dopadł pirata drogowego.

Kłopoty po ucieczce

Po zatrzymaniu 24-latka okazało się, że nie posiadał on uprawnień do kierowania. Wstępnie badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy, ale pobrano od niego jeszcze krew do badań, aby upewnić się, czy nie był pod wpływem innych środków psychoaktywnych.

Sprawa trafi do sądu, który rozpatrzy wszystkie drogowe wykroczenia popełnione przez kierowcę BMW. Oprócz tego popełnił on także przestępstwo w postaci niezatrzymania się do kontroli drogowej, za co grozi do 5 lat więzienia.

Do pościgu doszło na terenie Pieszyc:



