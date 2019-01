Wstrząs w kopalni. Dziewięciu górników poszukiwanych

Dziewięciu górników jest poszukiwanych po wstrząsie w kopalni Rudna w Polkowicach - poinformowała Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, dyrektor do spraw komunikacji KGHM Polska Miedź. Siedem osób jest rannych.

Wstrząs w kopalni. Jeden górnik nie żyje, sześciu rannych Po wstrząsie w... czytaj dalej » Do silnego wstrząsu w kopalni Rudna doszło około godziny 14. Miał on siłę górniczej "siódemki". Doszło do niego na oddziale G2 i G1 na głębokości 770 metrów.

Jak powiedziała we wtorek Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, ratownicy poszukują pod ziemią górników.

Pierwsze informacje mówiły o 14 zaginionych. Przed godz. 17.30 KGHM poinformowała na Twitterze, że nieznany pozostaje los dziewięciu górników.

- W rejonie zagrożenia podczas wstrząsu było 32 górników, siedem osób ma obrażenia i trafiło do szpitali - powiedziała Marcinkowska-Bartkowiak.



Dziś o g. 13.53 w ZG Rudna na oddziale G2 doszło do wstrząsu o energii 9,8 x 107 J na głębokości 770 m. W rejonie zagrożenia przebywało 32 osoby, w tej chwili 9 jest poszukiwanych. 7 pracowników zostało odwiezionych do szpitali na badania profilaktyczne. Trwa akcja ratownicza. — KGHM Polska Miedź (@kghm_sa) 29 stycznia 2019





W akcji ratowniczej uczestniczy 11 zastępów ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo - Hutniczego KGHM. Na miejscu jest m.in. śmigłowiec LPR.

Do zdarzenia doszło w Zakładach Górniczych Rudna:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl