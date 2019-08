Nie ma śladu po plamie ropopochodnej na Odrze. "Zagrożenie samo się usunęło"





»

Plama ropopochodna o długości 10-12 kilometrów została zauważona na Odrze przez wędkarza. Poinformowana została straż pożarna, która w Chobieni (Dolnośląskie) miała poczekać na płynącą substancję, a potem wydobyć ją z rzeki. Jednak zanim do tego doszło, plama prawdopodobnie się rozmyła.

Strażacy przyznają wprost - nie wiadomo, w jaki sposób substancja znalazła się na rzece. Przed południem plamę zauważył mężczyzna łowiący ryby w Odrze. To on poinformował służby.

Z informacji przekazywanych przez straż wynikało, że plama może mieć 10 do 12 kilometrów. - W tym momencie jej czoło znajduje się w okolicach miejscowości Ścinawa - poinformował przed godziną 14 Daniel Mucha, rzecznik dolnośląskiej straży pożarnej.

I zaznaczał, że jest to plama ropopochodna.

Aby jak najszybciej zlikwidować zagrożenie, do akcji wysłano łącznie 15 zastępów ratowników z kilku powiatów, w tym specjalistyczne grupy chemiczne. Opracowano taktykę jak "zebrać" substancję z powierzchni wody.

W oczekiwaniu na plamę

Skażona gleba, zanieczyszczone powietrze. Właściciele składowiska oskarżeni o podpalenia Miała być... czytaj dalej » - W miejscowości Chobienia, to jest na granicy powiatów górowskiego, wołowskiego, lubińskiego, znajdują się nasze grupy chemiczne. Tam rozstawiane są zapory, po to, żeby złapać tę substancję, aby nie rozprzestrzeniała się dalej i przez to nie skażała Odry - mówił Mucha.

Rzecznik straży dodał, że nikt nie ucierpiał, stwierdził także, że nie ma zagrożenia dla ludzi.

Do Chobieni, jeszcze przed właściwą akcją, dotarła ekipa TVN24, która rozmawiała z dowódcą jednostki pracującej na miejscu.

- Nasze działania będą polegały na rozstawieniu w zwężeniu rzeki zapory i skierowaniu plamy do małej zatoczki, gdzie przy pomocy skimmerów (zbieraczy powierzchniowych - red.) będziemy próbowali tę substancję z rzeki wydobyć. Teraz czekamy na przepłynięcie dwóch barek i jak one przepłyną, będziemy mogli przystąpić do działań. Następnie będziemy oczekiwali plamy - tłumaczył Rafał Kaczmarek, zastępca komendanta KP PSP w Górze.

"Zagrożenie samo się usunęło"

Około godziny 16.30 dowódca akcji przekazał nowe informacje. Strażacki patrol popłynął 20 kilometrów w dół rzeki, aby zobaczyć substancję na własne oczy i ocenić zagrożenie. Ale tego już nie było.

- Prawdopodobnie ta plama, która była widziana przez wędkarza i później sprawdzana przez Wody Polskie uległa rozmyciu. Być może była to benzyna. Przy takiej temperaturze, przy takim prądzie wody i przy tych groblach, jakie Odra posiada na tym odcinku, po prostu ten film olejowy został rozlany i zagrożenie samo się usunęło - mówi Kaczmarek.

To oznacza, że wszystkie siły przygotowane do działań, zostały zawrócone do bazy.

Strażacy prowadzili działania w Chobieni:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl