25 punktów karnych i tysiąc złotych mandatu za rajd ulicami Jeleniej Góry





Jeleniogórska drogówka zatrzymała młodego kierowcę, który - znacznie przekraczając prędkość - wyprzedzał na podwójnej ciągłej i przejściu dla pieszych. Za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych, otrzymał 25 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

26-latek siedzący za kółkiem volkswagena zrobił sobie nocny rajd po ulicach Jeleniej Góry (woj. dolnośląskie). Pechowo dla niego wszystko zarejestrowała kamera zamontowana w radiowozie, który jechał kilkanaście metrów za nim.

Dużo za szybko

- Kierujący wyprzedzał na oznakowanym przejściu dla pieszych na podwójnej ciągłej oraz przekroczył prędkość w terenie zabudowanym. Miernik wskazał, że kierowca na ograniczeniu prędkości do 60 kilometrów na godzinę miał na liczniku 134 kilometry na godzinę. Policjanci zatrzymali go do kontroli drogowej - informuje Edyta Bagrowska, rzecznik jeleniogórskiej policji.

Za znaczne przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące, a także został ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych. W związku z popełnionymi wykroczeniami jego konto powiększyło się o 25 punktów karnych.



