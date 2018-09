"Doszło do konfliktu, do bójki dołączali kolejni mężczyźni". Policja wyjaśnia kto strzelał





»

Głogowska prokuratura postawiła zarzuty udziału w bójce z użyciem broni palnej pięciu mężczyznom zatrzymanym po strzelaninie w Obiszowie (Dolnośląskie). Wobec czterech z nich zastosowany został policyjny dozór. Policja nadal szuka pozostałych uczestników zdarzenia.

Strzały padły w niedzielę po godzinie 16. Dwóch mężczyzn idących ulicą zostało zaatakowanych przez grupę napastników. W ruch poszły drewniane kije imitujące bejsbole, użyta została także broń palna. Jak informowała w poniedziałek prokuratura w Głogowie, padły dwa strzały.

Jednego z zaatakowanych mężczyzn z raną postrzałową łydki przewieziono karetką do szpitala.

Atak na spacerowiczów, padły strzały. Ranny mężczyzna Prokuratura... czytaj dalej » W poniedziałek wszczęte zostało śledztwo z artykułu 159 kodeksu karnego, czyli bójki z użyciem broni palnej. Zarówno wtedy jak i teraz prokuratura jest oszczędna w informowaniu o szczegółach sprawy. Wiadomo jednak już nieco więcej.

6 zatrzymanych, 5 z zarzutami

- Na tę chwilę zatrzymanych zostało sześciu mężczyzn. Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie pięciu z nich zarzutów udziału w bójce z użyciem broni i innych niebezpiecznych przedmiotów. Wobec czterech prokurator zastosował policyjny dozór. Materiał dowodowy wskazuje, że uczestników bójki było więcej. Trwają czynności mające na celu ustalenie wszystkich sprawców - informuje Lidia Tkaczyszyn, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Ich dokładna liczba nie jest znana, prokuratura nie podaje nawet w przybliżeniu ilu mężczyzn brało udział w bójce. Wiadomo, że wszyscy podejrzani są Polakami (wcześniej pojawiały się nieoficjalne informacje, że zamieszani w sprawę mogą być obywatele Ukrainy). Cały czas trwają ustalenia, który z mężczyzn użył broni palnej.

O co poszło? Tego prokurator Tkaczyszyn również nie chce powiedzieć. Dość ogólnikowo zarysowuje tło sprawy.

- Doszło do konfliktu między pojedynczymi osobami, należącymi do dwóch przeciwstawnych grup. Ten konflikt narastał. Do bójki dołączały kolejne osoby - mówi Tkaczyszyn.

Do zdarzenia doszło w Obiszowie:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl