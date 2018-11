Ciężarna krwawiła, zaczął się poród. A do przejechania było całe miasto

Video: KMP Legnica

Eskorta ulicami Legnicy

21.09 | Patrol legnickiej drogówki zatrzymał do kontroli zbyt szybko jadącego kierowcę samochodu. Kiedy zajrzeli do środka, okazało się, że jego żona była w trakcie porodu. Policjanci bez większej zwłoki wrócili do radiowozu i na sygnałach pilotowali audi prosto do szpitala.

»