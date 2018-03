Uderzył Turka w twarz. Sąd: dwa miesiące więzienia





Karę bezwzględnego pozbawienia wolności wymierzył sąd 31-latkowi z Opolszczyzny. Mężczyzna został skazany za zaatakowanie Turka. Sąd podkreślił jednak, że do ataku nie doszło na tle narodowościowym, a działanie oskarżonego było "zwykłym występkiem chuligańskim".

31-letni Krzysztof P. był oskarżony o użycie przemocy wobec Turka. Według ustaleń śledztwa mężczyzna miał wejść do baru z kebabem, uderzyć obywatela Turcji w twarz i obrażać innych pracowników. Do ataku miało dojść z powodu przynależności narodowej mężczyzny. Oskarżony jeszcze podczas pierwszej rozprawy podkreślał, że nie pamięta dokładnego przebiegu zdarzenia, ale do Turków nie ma uprzedzeń.

"Występek o charakterze chuligańskim"

W poniedziałek sąd ogłosił wyrok w tej sprawie. I także uznał, że do ataku nie doszło na tle narodowościowym.

Uderzył w twarz Turka, oddał mocz na bar z kebabem. Ruszył proces Przed Sądem... czytaj dalej » - Przesłuchanie pokrzywdzonego i świadków wskazuje, że był to zwykły występek o charakterze chuligańskim - podkreślał sędzia Zbigniew Harupa. I dodał, że zarówno pokrzywdzony obywatel Turcji, jak i świadkowie, potwierdzili, że w momencie ataku P. nie wykrzykiwał żadnych rasistowskich haseł. - Padały wulgarne słowa, a oskarżony ewidentnie szukał zaczepki - relacjonował sędzia. I skazał P. za naruszenie nietykalności cielesnej, wulgaryzmy i oddanie moczu na ściany lokalu.

Dwa miesiące więzienia

Sąd skazał P. na dwa miesiące pozbawienia wolności. Jak uzasadniał sędzia taka kara jest adekwatna, bo 31-latek był wcześniej karany na grzywny i ograniczenia wolności. Kary jednak nie skutkowały i zamieniano je na więzienie. - Łagodniejsza kara nie miałaby więc sensu - podkreślił Harupa.

Krzysztof P. ma też zapłacić Turkowi 500 złotych zadośćuczynienia, opłacić koszty procesu i sądowe. Wyrok nie jest prawomocny.

Do zdarzenia doszło w maju 2017 roku w Strzelcach Opolskich:



