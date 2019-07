Topili lisa w beczce, dźgali widłami i strzelili mu z wiatrówki w pysk. Bo podkradał kury

Dwóch mężczyzn spod Bierawy na Opolszczyźnie zostało skazanych na pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata za próbę zabicia lisa. Zwierzę podkradało im kury z gospodarstwa, dlatego w bestialski sposób postanowili się na nim zemścić.

Mężczyźni zdenerwowani kolejnymi ubytkami w swoich kurnikach postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i pozbyć się problemu. Zastawili na lisa pułapkę. Skutecznie. A potem brutalnie się z nim rozprawili.

- Klatkę ze zwierzęciem włożyli do dużego, plastikowego kubła wypełnionego wodą, ale nie do końca się w nim mieściła. Lis walczył o życie, wspinał się po kratownicy, nie dał się utopić. Później był dźgany widłami przez otwory w klatce. Następnie oddano mu wiatrówką strzał do pyska z przyłożenia - opisuje Eugeniusz Węgrzyk, prokurator rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.

Sami poddali się karze

Skąd taka dokładna relacja zdarzenia? Wszystko zostało sfilmowane przez jednego z oburzonych zachowaniem mężczyzn sąsiadów. To on powiadomił policję i przekazał film, który później stał się twardym, niezbitym dowodem w sprawie.

Problem w tym, że nagranie kończy się w momencie znęcania się nad lisem. Co było dalej - tego nie wiadomo. Według relacji osób będących na miejscu zdarzenia, zwierzę zostało wypuszczone. Organom ścigania nie udało się obalić tej wersji, w związku z czym 64-latek i 75-latek usłyszeli zarzut usiłowania zabicia lisa ze szczególnym okrucieństwem.

- Panowie skorzystali z dobrowolnego poddania się karze i w stu procentach zaakceptowali prokuratorskie wnioski. Sąd również się do nich przychylił - mówi prokurator Węgrzyk.

Obaj zostali skazani na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Na jednego z nich nałożona została grzywna w wysokości 2 tysięcy złotych, na drugiego - 1 tysiąca złotych. Oprócz tego obaj muszą zapłacić po 1 tysiąc złotych na rzecz schroniska w Kędzierzynie-Koźlu.

Prokurator przyznaje, że mężczyźni wyrazili skruchę.