Katastrofa śmigłowca. Dwie osoby nie żyją

W Domecku pod Opolem na ziemię runął niewielki śmigłowiec. Dwie osoby zginęły na miejscu, a trzecia jest ciężko ranna.

Służby informację o wypadku w miejscowości Domecko otrzymały o godzinie 9.36. Na razie nie wiadomo, z jakiego powodu prywatny śmigłowiec spadł na ziemię.

Dwie osoby nie żyją, trzecia ranna

Jak informuje straż pożarna, dwie osoby zginęły, a trzecia jest ciężko ranna. Służby na razie nie mają pewności, ile osób podróżowało śmigłowcem. - Co najmniej trzy. Potwierdzamy dokładną liczbę lecących - przekazał mł. bryg. Dariusz Gieroń ze straży pożarnej w Opolu.

Pojawiły się bowiem informacje, że z dokumentacji lotu wynikało, że na pokładzie mogły znajdować się cztery osoby. - Dementuję tę informację. Z naszych ustaleń wynika, że śmigłowcem leciały trzy osoby - podkreślił st. sierż. Dariusz Świątczak z biura prasowego opolskiej policji. I dodał, że poszkodowana osoba została - w stanie ciężkim - przetransportowana do szpitala. Ranny trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Wrak maszyny leży na łące w pobliżu zabudowań. Śmigłowiec roztrzaskał się o ziemię kilkadziesiąt metrów od drogi, która przebiega przez miejscowość. Wiadomo, że maszyna leciała z Koszęcina (województwo śląskie) do Ziębic (województwo dolnośląskie).

Głośny dźwięk, a później uderzenie o ziemię

Moment upadku śmigłowca z okna swojego domu widziała pani Ewelina. - Usłyszałam głośny dźwięk jakiegoś samolotu i dlatego podbiegłam do okna, żeby sprawdzić, co się dzieje. Widziałam, jak leciał w dół - opowiada kobieta. I dodaje, że maszyna roztrzaskała się o ziemię. - Jeszcze ją obróciło, zakręciło. Krzyknęłam do męża, żeby dzwonił po pomoc - relacjonuje.

Sprawdzają, jak doszło do tragedii

Strażak był pytany o to, czy warunki pogodowe mogły przyczynić się do katastrofy. Jak powiedział te "wydają się być niezłe". - Nie ma szczególnie dużego wiatru - relacjonował Gieroń. I dodał, że nad Domeckiem powietrze jest lekko zamglone.

Na miejscu są strażacy, prokurator, policja i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przyczyny wypadku będzie wyjaśniała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Do wypadku doszło pod Opolem:



