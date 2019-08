Tir wyprzedzał tira, zderzył się z inną ciężarówką. Trzech kierowców rannych





Wypadek na drodze krajowej numer 46 obok miejscowości Dąbrowa (Opolskie). Po zderzeniu trzech tirów do szpitala przewieziono trzech kierowców.

Na zakręcie pękła opona. Ciężarówka staranowała jadące z przeciwka auta Do sieci trafiło... czytaj dalej » Do wypadku doszło po godzinie 5 na opolskim odcinku drogi krajowej numer 46.

- Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 47-letni kierowca ciężarówki podczas wykonywania manewru wyprzedzania zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka tirem - informuje sierż. sztab. Dariusz Świątczak z biura prasowego opolskiej policji.

Kierowcy byli trzeźwi, trafili do szpitala

47-latek wyprzedzał inny samochód ciężarowy, który także ucierpiał w zdarzeniu. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. I z obrażeniami niezagrażającymi życiu zostali przewiezieni do szpitala. Policja wyjaśnia to jak dokładnie doszło do wypadku.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Z tirów nie wysypały się przewożone ładunki, ale samochody blokują jezdnię. Wyznaczono objazdy.

Do wypadku doszło na dk 46, za miejscowością Dąbrowa:



