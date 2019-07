Ciała czterech noworodków na posesji. Rodzicom grozi dożywocie





Jest akt oskarżenia w sprawie makabrycznego odkrycia w Ciecierzynie na Opolszczyźnie, gdzie na jednej z posesji znaleziono ciała czterech noworodków. Prokuratura zarzuca zabójstwo i współudział w zabójstwie kolejno - matce i ojcu dzieci.

Akt oskarżenia obejmuje czyny, do jakich doszło w latach 2013-2018 w Ciecierzynie pod Kluczborkiem, gdzie mieszkała 28-letnia Aleksandra J. i jej 37-letni partner Dawid W.

W grudniu ubiegłego roku na terenie posesji Dawida W. znaleziono szczątki czworga noworodków, których rodzicami byli oskarżeni. Policję powiadomili pracownicy społeczni, których zaniepokoił brak niemowlęcia w domu, choć domyślali się, że Aleksandra J. była w ciąży.

Zarzut zabójstwa czwórki noworodków

Znaleźli ciało noworodka. Areszt dla matki W jednej z wsi w... czytaj dalej » - Aleksandrze J. zarzuca się zabójstwo czwórki swoich dzieci zaraz po ich urodzeniu. Pierwsze dziecko urodziło się w 2013 roku. Ostatnie, dziewczynka, przyszła na świat 30 listopada 2018 roku. Kobieta zostawiała noworodki w torbach foliowych - mówi Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.

- Jak ustalili biegli, w jednym przypadku dziecko zostało uduszone przy pomocy elastycznego materiału zawiązanego wokół szyi. Pierwszego noworodka kobieta zakopała na terenie posesji, pozostałą trójkę schowała w nieczynnym piecu. W miejscu zamieszkania oskarżonych znaleziono szczątki czworga dzieci - dwóch dziewczynek i chłopczyka. Płci czwartego dziecka nie udało się ustalić - dodał Bar.

W trakcie śledztwa oskarżona przyznała się do winy.

Dawidowi W. zarzuca się pomocnictwo w zabójstwach. Zdaniem prokuratury wywierał presję na swojej konkubinie, by nie mieć dzieci poza ich pierworodnym synem. Wiedząc o kolejnych ciążach oraz zabójstwach, według śledczych, nic nie zrobił by im przeciwdziałać. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Oboje oskarżeni przebywają w areszcie tymczasowym. Grozi im kara dożywocia.

Do osobnego postępowania wyłączono kwestię odpowiedzialności rodziców Dawida W., którzy w trakcie śledztwa mieli składać fałszywe zeznania, jakoby nic nie wiedzieli o kolejnych ciążach partnerki ich syna i o losie narodzonych dzieci. To śledztwo jeszcze trwa.

