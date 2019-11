Zerwał herb z ukraińskiego konsulatu w Opolu. Jest wyrok sądu

Sąd o karze dla oskarżonego o nawoływanie do nienawiści

Foto: TVN24 Wrocław Video: M. Skrobotowicz / TVN24 Wrocław

Sąd o karze dla oskarżonego o nawoływanie do nienawiści

24.04| Sąd Okręgowy we Wrocławiu stwierdził, że mężczyzna, który podczas szkolnego dnia tolerancji zerwał ukraińską flagę i krzyczał, że "Ukraińcy to mordercy i zbrodniarze", jest winny. Za nawoływanie do nienawiści nie wymierzył mu jednak kary, a umorzył postępowanie na rok próby. Wyrok jest prawomocny.

»