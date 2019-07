Tomasz Komenda przed sądem. Walczy o niemal 19 milionów złotych

Video: TVN

Tomasz Komenda walczy o rekordowe odszkodowanie. Materiał...

12.09 | Gwałciciel, pedofil, morderca – tak mówiono o nim przez 18 lat w więzieniu. Tomasz Komenda został skazany za zbrodnię, której nie popełnił. Pięć miesięcy temu Sąd Najwyższy uniewinnił go. Decyzja sądu otworzyła drogę do starania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. To może być największa kwota w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości.

