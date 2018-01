Opolska policja korzysta z terminali płatniczych zainstalowanych w radiowozach. Dzięki temu rozwiązaniu kierowcy ukarani mandatem mogą opłacić karę kartą płatniczą bezpośrednio u funkcjonariuszy.

Jak poinformowała opolska policja, pierwsze piętnaście terminali 5 stycznia trafiło do radiowozów policji drogowej z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

W najbliższych tygodniach w kolejne terminale zostaną wyposażone wszystkie jednostki drogówki w województwie. Jeżeli zdadzą egzamin, w sprzęt umożliwiający opłacenie kary na miejscu zdarzenia zostanie przekazany kolejnym jednostkom policji w całej Polsce.

Dzięki wprowadzeniu terminali ukarani kierowcy nie muszą jechać na pocztę czy do banku, by uiścić grzywnę. Wystarczy posiadanie ważnej karty płatniczej.

- Już kilkanaście osób skorzystało z tej metody płatności. Kierowcy byli zadowoleni, że mogli w ten sposób zaoszczędzić swój czas - przyznaje Karol Brandys z zespołu prasowego opolskiej policji.

Jak zaznaczają policjanci, jest to rozwiązanie wygodne zwłaszcza dla obcokrajowców, którzy popełnili wykroczenia drogowe, a którzy do tej pory musieli płacić za mandaty gotówką, co często wiązało się z koniecznością dojazdu do bankomatu lub kantoru w celu wymiany dewiz na złotówki.