"Zobaczcie, jak bardzo niewidoczny jest pieszy bez odblasków"

Policjanci z Opola i pokazują nagranie zarejestrowane przez jednego z kierowców, który omal nie potrącił pieszego. Przypominają też, że w tym roku tylko w regionie opolskim doszło do 85 wypadków z udziałem pieszych.

Na nagraniu, które trafiło do policjantów z Opola widać, że na drodze panują nie tylko ciemności, ale też trudne warunki. Jezdnia jest śliska od padającego deszczu.

Kierowca, w którego samochodzie umieszczony jest wideorejestrator zbliża się do skrzyżowania. Przed nim znajduje się przejście dla pieszych. I to na nim pojawia się pieszy, który jest niemal niewidoczny. O mały włos nie doszło do potrącenia. Wprawdzie kierowca nie zdążył wyhamować, ale odbił autem delikatnie w prawo.

"Bądźcie widoczni, rozważni i zapobiegliwi"

Policjanci podkreślają, że do tak groźnej sytuacji nie doszłoby, gdyby pieszy pamiętał o noszeniu odblasków.

- Przepisy nakładają obowiązek korzystania z elementów odblaskowych po zmroku poza terenem zabudowanym. Warto jednak korzystać z nich również w mieście i w ciągu dnia, bo odblaski pozwalają kierowcom dostrzec pieszego już z odległości stu metrów - podkreślają policjanci z biura prasowego opolskiej policji. I dodają: - Zadbajcie o własne bezpieczeństwo. Bądźcie widoczni, rozważni i zapobiegliwi.

Ponad cztery tysiące razy

W tym roku na Opolszczyźnie doszło do 85 wypadków z udziałem pieszych. 13 z nich zginęło, a 75 zostało rannych. W związku z wykroczeniami popełnionymi przez pieszych - między innymi z powodu braku odblasków, gdy poruszali się poza terenem zabudowanym - mundurowi interweniowali ponad cztery tysiące razy.

Do zdarzenia doszło w Opolu:



