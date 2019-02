"Nóż się złamał, a ona nadal zadawała ciosy". Nauczycielka skazana za zabójstwo

15 lat w więzieniu ma spędzić nauczycielka z Kędzierzyna-Koźla (woj. opolskie). Kobieta odpowiadała za zabójstwo swojego konkubenta. Zadała mu kilkadziesiąt ciosów nożem. Wyrok nie jest prawomocny.

74-latka nie żyje. O zabójstwo podejrzany wnuczek 74-letnia... czytaj dalej » Magdalena N.-K. poznała swojego partnera - Adama O. podczas terapii antyalkoholowej. Według zeznań złożonych przez kobietę podczas śledztwa, kilka miesięcy przed tragicznym zdarzeniem, pokrzywdzony miał wrócić do nałogu. Gdy był pijany, bił i okradał swoją partnerkę. Miał ją też szantażować, że opowie w szkole o tym, że jest uzależniona od alkoholu.

Kilkadziesiąt ciosów nożem

W dniu, gdy doszło do zabójstwa, także miał być pod wpływem alkoholu. Według słów kobiety doszło wtedy do kolejnej awantury. W jej trakcie mężczyzna - jak twierdziła oskarżona - przystawił jej nóż do gardła. Kobieta zeznała, że wyrwała mężczyźnie nóż, a następnie zadała mu 34 ciosy w głowę, szyję i tułów.

Po wszystkim zmyła krew i poszła spać. Oskarżona zasłaniała się niepamięcią.

"Gdy nóż się złamał oskarżona kontynuowała zadawanie ciosów"

Sąd podkreślił, że pod uwagę wziął pierwsze wyjaśnienia kobiety, a nie te złożone w trakcie późniejszego postępowania. Wszystko dlatego, że nauczycielka - po pewnym czasie - stwierdziła, że nic nie pamięta i że była w szoku. - Sąd uznał, że pierwsza, bezpośrednia relacja oskarżonej jest wiarygodna i miarodajna. Stanowiła podstawę ustaleń faktycznych, a kolejne jej wyjaśnienia były realizacją linii obrony oskarżonej - mówił sędzia Mateusz Świst. I uznał N.-K. za winną popełnienia zabójstwa z premedytacją.

Jak przypominał sędzia "ciosów było kilkadziesiąt, a gdy nóż się złamał, a oskarżona kontynuowała zadawanie ciosów".

Kobieta ma spędzić w więzieniu 15 lat. Ma też zapłacić ponad 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych

Zdaniem biegłych mężczyzna był tak pijany, że nie stanowił żadnego zagrożenia. Jak wskazywał sąd liczba i rodzaj zadanych ciosów wykluczają to, że kobieta mogła działać w afekcie. Za najbardziej prawdopodobny cel zabójstwa sąd uznał chęć pozbycia się niewygodnego partnera.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę rozpatrywał Sąd Okręgowy w Opolu:



