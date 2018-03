"Z kratki kanalizacyjnej wystawała oblodzona kocia łapka"





Foto: TOZ Opole | Video: TOZ Opole Kot zawisł na przymarzniętej łapie. Uratowali go strażacy

Wolontariuszka opolskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami podczas spaceru usłyszała miauczenie. - To było nie do uwierzenia. Z kratki kanalizacyjnej wystawała oblodzona łapka. Przymarzła do metalu, a kot na niej zwisał - mówi.

Niedzielny poranek na jednym z osiedli w Opolu. Pani Katarzyna, wolontariuszka opolskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami wyszła na spacer z podopiecznymi. Podczas przechadzki usłyszała miauczenie dochodzące spośród zaparkowanych samochodów.

- Dźwięki były przytłumione. Myślałam nawet, że się przesłyszałam. Jednak na wszelki wypadek postanowiłam sprawdzić, co się dzieje, bo osiedlowe koty lubią ogrzewać się pod maskami samochodów - relacjonuje Katarzyna Kaczmarek.

"To było nie do uwierzenia"

Skowyt i szczekanie dochodziło z kontenera na szkło Ma około trzech... czytaj dalej » Kobieta poprosiła sąsiadów, by upewnili się, że jeden z czworonogów nie ukrył się właśnie w ich aucie. - Wróciłam do domu. Sąsiadka zadzwoniła, że żadnego kota nie ma. 20 minut później odebrałam telefon z wiadomością, że jednak jest - mówi kobieta.

Zwierzę było, ale nie tam, gdzie się spodziewała. Bo jak przyznaje, na taki widok trudno być przygotowanym. - To było nie do uwierzenia. Z kratki kanalizacyjnej wystawała zaśnieżona i oblodzona łapka. Przymarzła do metalu, a kot na niej zwisał. I nawoływał ostatkiem sił - opowiada wolontariuszka TOZ.

Pomoc mieszkańców i strażaków

Mieszkanki osiedla rozpoczęły akcję ratunkową. Dzwoniły na numery alarmowe.

- W niedzielę o godzinie 9.30 otrzymaliśmy zgłoszenie z którego wynikało, że ze studzienki dobiegają głosy uwięzionego zwierzęcia - informuje st. kpt. Bartosz Raniowski, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Do akcji ruszyło sześciu strażaków, którzy próbowali podnieść przymarzniętą do ziemi kratkę. Ratownikom pomagali mieszkańcy. - Sąsiedzi zaczęli znosić garnki i czajniki z gorącą wodą żeby rozmrozić kratkę - mówi Kaczmarek. To i użycie specjalistycznego strażackiego sprzętu dało rezultat. Po kilkudziesięciu minutach akcji kot został wyciągnięty z pułapki. - Wyglądał okropnie. Myśleliśmy, że już nie żyje. Na szczęście było inaczej. Przekazaliśmy go strażnikom miejskim, a ci przewieźli go do lecznicy - relacjonuje kobieta.

Z pułapki do weterynarza

Nie wiadomo jak długo kot był uwięziony. Zdaniem wolontariuszki TOZ musiało to być kilka godzin. Prawdopodobnie wszedł do kanałów jednym z wejść lub otwartych włazów. - Z jakiegoś powodu nie mógł wyjść tą samą drogą. Szukał wyjścia na powierzchnię i ugrzązł w tak niefortunny sposób - mówi pani Katarzyna.

Teraz zwierzak, pod opieką weterynarzy, dochodzi do siebie. Jak mówią lekarze, był wychłodzony. Teraz jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. - Pokazuje pazurki. Nie daje się do siebie zbliżyć - mówi Marek Tymowicz, weterynarz, który zajmuje się kotkiem.

Do zdarzenia doszło w Opolu:



