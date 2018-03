Błyskawiczny wyrok. Czterech mężczyzn skazanych za pobicie Turków





Foto: TVN24 Wrocław | Video: TVN24 Wrocław Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie

Na kary roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata skazał w środę Sąd Okręgowy w Opolu Kevina S., Dawida M. Dominika F. i Krzysztofa Ż. za pobicie i znieważenie sześciu studentów z Turcji. Wyrok jest nieprawomocny.

Do zdarzenia doszło w grudniu 2016 roku w jednym lokali w centrum Opola. Oskarżeni - mający w chwili popełnienia czynu od 19 do 22 lat - bawili się w barze, gdzie przebywali także dwaj studenci z Turcji. W pewnym momencie jeden z oskarżonych podszedł do cudzoziemca i zapytał, czy chce mieć na głowie rozbity kufel, po czym uderzył go szklanym naczyniem w głowę.

Uderzył Turka w twarz. Sąd: dwa miesiące więzienia Karę... czytaj dalej » Zaatakowani uciekli z lokalu, ale czterej oskarżeni ruszyli za nimi w pościg. W okolicy miasteczka akademickiego Uniwersytetu Opolskiego spotkali czterech innych studentów z Turcji. Początkowo obrażali Turków słownie, a następnie ich pobili.

"Motyw rasistowski"

- Motywem i pobicia i zniewag był motyw rasistowski - nie miał wątpliwości Krzysztof Oszek z Prokuratury Rejonowej w Opolu.

Oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się karze. Sąd stwierdził, że zebrany materiał dowodowy co okoliczności popełnianych przestępstw nie budzi żadnych wątpliwości.

Każdy z czterech oskarżonych dostał karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata i dozór kuratora. Dodatkowo każdy z podsądnych musi zapłacić po 1500 zł grzywny i po 4,5 tys. zł tytułem nawiązki na rzecz poszkodowanych Turków. Oskarżeni nie stawili się w sądzie.