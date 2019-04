Śmiertelnie potrącił kobietę i uciekł. Zatrzymali go w Belgii, teraz stanie przed sądem

Matka z córką zginęły na pasach. Jest akt oskarżenia

18.03| : Jest akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego potrącenia matki i córki na przejściu dla pieszych w Toruniu. Dramat rozegrał się 29 grudnia. Według prokuratury sprawcą wypadku jest 26 – letni kierowca BMW. To on pędząc w terenie zabudowanym dosłownie staranował przechodzące prawidłowo kobiety. Zostały znalezione kilkadziesiąt metrów za przejściem. Według biegłego mężczyzna jechał co najmniej o 35 kilometrów na godzinę zbyt szybko.

