"Zamiast pomóc umierającej koleżance, nagrywał ją telefonem". Nie przeżyła

Prokuratorzy z Olesna (Opolszczyzna) oskarżają 33-letniego mężczyznę o nieumyślne spowodowanie śmierci kobiety i nieudzielenie jej pomocy. Ich zdaniem mężczyzna zamiast - po zażyciu narkotyków - pomóc swojej znajomej, zaczął nagrywać ostatnie chwile jej życia telefonem komórkowym.

W lipcu 2018 roku 33-letnia Agnieszka spotkała się ze swoim znajomym Marcinem Z. Inicjatywa - jak ustalili śledczy - wyszła od mężczyzny. Kobieta pojawiła się w domu rodziców Z., który na co dzień mieszkał w Holandii. Razem mieli zażywać narkotyki. Po pewnym czasie kobieta straciła przytomność. Dostała drgawek. Mężczyzna, jak twierdzą prokuratorzy, zamiast jej pomóc zaczął nagrywać wszystko telefonem. Jednym z dowodów w sprawie było dla śledczych właśnie to nagranie.

Prokuratura: zamiast pomóc, zaczął nagrywać

Jak informuje Krzysztof Grajcar, szef Prokuratury Rejonowej w Oleśnie, Z. zadzwonił do swojej znajomej i opisał jej stan współtowarzyszki imprezy. Ta poleciła mu, by jak najszybciej wezwał pogotowie. Jednak mężczyzna zrobił to dopiero kilka godzin później. Gdy na pomoc dla 33-latki nie było już szans. Lekarz, który przyjechał na miejsce stwierdził zgon kobiety.

Jak wykazała sekcja zwłok, przyczyną jej śmierci była ostra niewydolność układu krążenia i oddychania wywołana przez narkotyk.

Do winy się nie przyznaje

Początkowo sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztowania. Jednak później, po zażaleniu na zastosowany areszt, decyzja została zmieniona. Z. mógł wyjść na wolność po wpłaceniu 20 tysięcy złotych kaucji, ale z obowiązkiem dozoru policyjnego i zakazem opuszczania kraju.

Teraz do Sądu Rejonowego w Oleśnie trafił akt oskarżenia w tej sprawie. - Marcin Z. jest oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci w zbiegu z nieodpłatnym udzieleniem narkotyków i bezpośrednim sprowadzeniem niebezpieczeństwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub życiu, nieudzielenie pomocy i posiadanie narkotyków - mówi Grajcar.



Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznaje się do winy. Przed sądem będzie odpowiadał z wolnej stopy. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Oleśnie:



