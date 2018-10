Okradali Amazona. Dobrowolnie poddali się karze





Byli jednymi z tych, którzy przez kilkanaście miesięcy okradali centrum logistyczne Amazona. Firma straciła sprzęt za ponad 4,5 mln złotych. Usłyszeli wyroki więzienia w zawieszeniu i mają zapłacić grzywny.

W niespełna rok wynieśli ponad tysiąc laptopów, drony, telewizory, konsole, zestawy kina domowego i wiele innej elektroniki.

Prokuratura: szef wskazywał, reszta kradła

Pieniądze szefa wydał na imprezy, później zgłosił napad "Napadło mnie... czytaj dalej » Wpadli po tym, jak pracownicy działu jakości zgłosili brak kilkunastu dronów. Ochrona dokładnie przejrzała monitoring. A ten obnażył mechanizm działania grupy.

- Pracownicy mieli odszukać konkretny sprzęt wskazany przez szefa grupy. Potem musieli go przygotować do kradzieży. Owijali folią i umieszczali na przygotowanej wcześniej palecie. Taki pakunek przewozili do doku transferowego, a potem dalej do strefy załadunku, skąd wywoził go samochód firmy kurierskiej - opisywała - pod koniec sierpnia - Małgorzata Klaus z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

10 byłych pracowników Amazona oskarżono o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

"Współpracowali, podali wszystkie okoliczności"

Jednak trzech oskarżonych w trakcie śledztwa przyznało się do wszystkiego. - Współpracowali, podali wszystkie okoliczności i role poszczególnych osób, tak jak i swoje, w tym procederze - mówi Małgorzata Wasiak z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Zgłosili gotowość dobrowolnego poddania się karze i wraz z oskarżycielem publicznym uzgodnili wymiary kar.

Sąd podkreślił, że wina nie budzi wątpliwości i zdecydował o dalszym losie Wojciecha S., Łukasza L. i Krzysztofa W.

Pierwszy z mężczyzn został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat i ma zapłacić grzywnę w wysokości 23 tysięcy złotych. Sąd orzekł też o przepadku 9 tysięcy złotych korzyści majątkowej, jaką osiągnął S.

L. też dostał rok więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Ma zapłacić 18,5 tysiąca złotych grzywny. Sąd zdecydował o przepadku 6 tysięcy złotych, o które wzbogacił się L. okradając swojego pracodawcę.

W., trzeci z mężczyzn, został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat. Ma zapłacić 21 tysięcy złotych grzywny i oddać 4,5 tysięcy złotych, które "zarobił", wynosząc elektronikę z Amazona.

Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu:



