Pediatria w Głubczycach świeci pustkami. Oddział czasowo zamknięty

Foto: TVN24 Wrocław Video: tvn24

Oddział będzie zamknięty przynajmniej do końca roku

02.10 | Nie ma chętnych pediatrów do pracy w szpitalu w Barlinku (Zachodniopomorskie). Dyrekcja zmuszona została do zamknięcia oddziału dziecięcego. Jeśli do końca roku nie uda się znaleźć dwóch lekarzy, to oddział pozostanie zamknięty.

