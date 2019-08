Czwarty dzień poszukiwań mężczyzny w Jeziorze Nyskim. Zarzut dla pijanego sternika jachtu





Mężczyzna wypadł z jachtu Foto: Jarosław Białochławek Video: TVN24 Wrocław Mężczyzna wypadł z jachtu 06.08 | Zarzut bezpośredniego narażenia innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia usłyszał pijany sternik jachtu, z którego w sobotę wypadł 62-letni mężczyzna. Jego poszukiwania na Jeziorze Nyskim trwają już czwarty dzień. zobacz więcej wideo »

Poszukiwania mężczyzny na Jeziorze Nyskim Foto: Jarosław Białochławek Video: TVN24 Wrocław Poszukiwania mężczyzny na Jeziorze Nyskim 04.08 | Od sobotniego popołudnia trwają poszukiwania około 65-letniego mężczyzny, który wypadł z jachtu pływającego po Jeziorze Nyskim. Jak przyznaje szef lokalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, reszta załogi była pijana. zobacz więcej wideo »

Działania służb na Jeziorze Nyskim

Zarzut bezpośredniego narażenia innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia usłyszał pijany sternik jachtu, z którego w sobotę wypadł 62-letni mężczyzna. Akcja poszukiwawcza na Jeziorze Nyskim trwa już czwarty dzień.

Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 18. Załoga jachtu poinformowała służby ratunkowe, że jeden z żeglarzy wypadł za burtę. Do akcji ruszyło osiem łodzi policji, staży pożarnej i WOPR - łącznie ponad 20 ratowników.

Kiedy dopłynęli do jachtu, okazało się, że trzyosobowa załoga była pijana. Mężczyźni nie potrafili dokładnie wskazać miejsca, gdzie ich kompan wpadł do wody. To spore utrudnienie dla ratowników. Na początku wyznaczono obszar poszukiwań o rozmiarze około kilometra kwadratowego.

Trwają poszukiwania

Mężczyzna wypadł z jachtu i zniknął pod wodą Od sobotniego... czytaj dalej » Ponieważ od soboty ciało mogło się przemieścić, dlatego obszar poszukiwań zwiększył się do 21 kilometrów kwadratowych, czyli całego jeziora. Niezbędne było wezwanie dodatkowych jednostek. Ostatecznie mężczyzny poszukuje łącznie ponad 50 ratowników na dwudziestu kilku łodziach.

- Z powierzchni wody poszukujemy go przy pomocy łodzi motorowych, skuterów wodnych. Jednostki straży pożarnej i policji wyposażone są w sonary, które dają świetny obraz widoczności dna. Podczas tych poszukiwań ja sam osobiście znalazłem dwie zatopione łodzie, parę krzeseł, pełno opon i konarów. Urządzenia są tak dokładne, że potrafią znaleźć zarys człowieka. Pomimo przeszukania tak wielkiego obszaru, na razie to nam się nie udało - mówi Jarosław Białochławek, szef nyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zarzut dla sternika

Niezależnie od poszukiwań na wodzie, policja prowadzi swoje czynności na lądzie. - Sternikowi jachtu, z którego wypadł mężczyzna, postawiono zarzut bezpośredniego narażenia innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia. Grozi mu za to do trzech lat więzienia. Mężczyzna miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Kwalifikacja czynu może jeszcze ulec zmianie ze względu na wynik poszukiwań, które ciągle trwają - informuje Magdalena Skrętkowicz, rzecznik nyskiej policji.

Poszukiwania trwają na Jeziorze Nyskim:



