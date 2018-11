Świadek z Miami może pomóc wskazać sprawcę zbrodni, za którą skazany został Tomasz Komenda

Video: tvn24

Sprawiedliwość po latach?

03.10 | To była podwójna porażka wymiaru sprawiedliwości, czy teraz sprawiedliwość dosięgnie prawdziwego sprawcę lub sprawców zbrodni, za którą Tomasz Komenda bez winy przesiedział w więzieniu 18 lat? Minister sprawiedliwości mówi o przełomie w śledztwie i najnowszych badaniach DNA, które obciążają dwóch podejrzanych, w programie o tym kim oni są. Obaj pochodzą z okolicy, gdzie w 97 roku doszło do brutalnego gwałtu i zabójstwa 15-latki. Obaj feralnej nocy byli na tej samej imprezie sylwestrowej, co dziewczyna. O ile podejrzenia co do pierwszego zatrzymanego były już na początku tej historii o tyle zarzuty dla drugiego są całkowitym zaskoczeniem, bo Norbert B. nigdy nie był nawet w kręgu podejrzanych. O szczegółach Artur Zakrzewski.

»