"Prawdopodobnie nie ustąpiła pierwszeństwa", zginęło jej kilkumiesięczne dziecko

Na drodze krajowej nr 8 w Kłodzku zderzyły się dwa samochody osobowe. Z ustaleń policji wynika, że kierująca citroenem 32-latka nie ustąpiła pierwszeństwa, przez co doszło do wypadku, w którym zginęło jej dziecko. Nieprzytomna kobieta trafiła do szpitala. Drugiemu kierowcy nie stało się nic poważnego.