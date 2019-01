Oblali drzwi łatwopalną cieczą i podpalili. Policja szuka tych mężczyzn

Video: Fakty po południu

Ukradł piwa, zawisł na ogrodzeniu. Nieudolną kradzież...

Czwarta rano, Belgia, mroźny poranek. Złodziej bez problemu dostał się na teren sklepu i próbował ukraść piwo. Uciekając, zawisł na ogrodzeniu. Czekał 45 minut, zanim ktoś go uwolnił. Złodziej jednak się nie opamiętał, tylko wrócił na miejsce kradzieży. Opuszczając je, znowu zawisł. Tym razem na opuszczonych spodniach i do góry nogami. Miał szczęście, że nie zamarzł. Po godzinie znalazła go grupa osób wracająca z imprezy. Złodziej został zdjęty z płotu i oddany w ręce policji.

»