Ktoś powiesił psa na drzewie. Kilkaset metrów od schroniska

Policja szuka sprawcy bestialskiego morderstwa psa. Jak ocenił weterynarz, zwierzę zostało najpierw ogłuszone, a potem powieszone na drzewie. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że martwego psa znaleziono w sąsiedztwie schroniska dla zwierząt. Za wskazanie sprawcy wyznaczona została nagroda.

Zawieszone na smyczy ciało psa znaleziono w czwartek 29 listopada. Na tereny nieopodal ogródków działkowych pojechała policja. Później dołączyli przedstawiciele fundacji i lekarz weterynarii.

Drzewo, do którego przywiązana została suczka, znajdowało się w odległości kilkuset metrów od wałbrzyskiego schroniska dla zwierząt.

Guz wielkości pięści, noga do amputacji. W takim stanie był owczarek należący do księdza Parafia ładna,... czytaj dalej » - Jeśli ktoś chciał się pozbyć psa, to mógł go chociaż przywiązać do bramy schroniska. Wiele rzeczy widzimy na co dzień, ale to było szczególnie okrutne. Pies miał widoczne rany na głowie, musiał być wcześniej pobity, ogłuszony. Smycz była przeciągnięta przez obrożę i zaciśnięta wokół szyi. Z drugiej strony zawiązana dookoła konaru drzewa - opisuje makabryczny widok Malwina Witek z fundacji Mam Pomysł projekt Mania Pomagania.

Nagroda za wskazanie sprawcy

Zwłoki suczki zostały zabezpieczone przez weterynarza. Ze wstępnych wyników sekcji wynika, że została ona pobita i uduszona. Do zdarzenia doszło prawdopodobnie dzień przed jej odnalezieniem, czyli w środę 28 listopada. Policja już szuka sprawcy i apeluje do mieszkańców.

- Jeśli ktokolwiek ma wiedzę, do kogo mógł należeć ten pies, jeśli ktoś widział psa na czyimś podwórku, a od kilku dni go tam nie ma, prosimy o zgłaszanie się do najbliższego komisariatu policji - informuje Marcin Świeży, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Ale to nie wszystko, fundacja Mam Pomysł projekt Mania Pomagania wyznaczyła nagrodę w wysokości 2,7 tys. złotych za wskazanie sprawcy. Malwina Witek przyznaje, że opisane na jednym z portali społecznościowych zdarzenie wywołało ogromne oburzenie wśród internautów. Niektórzy w prywatnych wiadomościach deklarują dorzucenie swojej cegiełki do nagrody, więc nagroda będzie systematycznie rosnąć.

Ciało psa znaleziono niedaleko schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl