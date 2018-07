Krowy muczą, koguty pieją, a rolnicy hałasują kombajnami. "Rolnictwo to praca, nie wybryk"

Trwają żniwa. Rolnicy wyjeżdżają w pola, kiedy tylko mogą. Nawet nocami. A to nie podoba się niektórym nowym mieszkańcom wsi. Ci mają prosić o interwencję służby. Takiemu obrotowi sprawy przeciwstawia się Dolnośląska Izba Rolnicza, która przypomina, że praca na roli nie jest wybrykiem.

- Wyprowadzają się z miasta i myślą, że na wsi jest sielanka. Myślą, że tu się tylko mieszka, jest cisza, spokój i świeże powietrze, ale wieś to warsztat pracy. Warsztat pracy rolników - mówi Stanisław Cholewicki, rolnik spod Oławy. I zastanawia się: dlaczego hałas w nocy w mieście ludziom nie przeszkadza, a na wsi tak?

Hałas przeszkadza "przyjezdnym sąsiadom"

Dzieci nie pograją. Po 16.00 boisko zamknięte na kłódkę Zamknięte na... czytaj dalej » Nie wiadomo dlaczego, ale okazuje się, że przeszkadza i to coraz większej rzeszy mieszkańców. Jak twierdzą rolnicy, niezadowoleni z hałasu są "przyjezdni sąsiedzi". Dolnośląska Izba Rolnicza wydała z tego powodu specjalną broszurę.

"W związku z napływającymi licznymi głosami rozgoryczonych i bezradnych rolników, Zarząd DIR wyraża swój kategoryczny sprzeciw wobec utrudnianiu pracy producentom rolnym na obszarach tradycyjnie wiejskich przez napływowych mieszkańców" - czytamy w niej. Zachowanie nowych mieszkańców wsi nazywane jest nawet "zjawiskiem uporczywego zakłócania, a wręcz prześladowania".

Z tego powodu zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej apeluje do samorządowców, by ci pomogli informować "ludność napływową o podstawowej funkcji wsi, o charakterze i sezonowości pracy w rolnictwie" i o tym, że wieś jest "fabryką żywności pod gołym niebem".

Kary dla rolników

Komu bije dzwon Kościelne dzwony... czytaj dalej » Rolnicy karani są na podstawie 51 artykułu kodeksu wykroczeń. A ten stanowi: "Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".

To nie podoba się Dolnośląskiej Izbie Rolniczej, która w broszurze przypomina, że rolnictwo żadnym wybrykiem nie jest. - To głównie miejsce ciężkiej pracy i wytwarzania żywności - podkreśla Leszek Grala, prezes DIR.

Pan Stanisław przyznaje, że on sam problemu jeszcze nie miał. Jednak zna sytuacje, w których kłopoty mieli inni rolnicy. - Zdarzają się takie sytuacje, że innym mieszkańcom - zwłaszcza temu nowemu nabytkowi wsi - nasza praca przeszkadza. I wtedy interweniuje straż gminna, policja - relacjonuje mężczyzna. I podkreśla, że praca w nocy nie jest dla rolników widzimisię. - Wolelibyśmy pracować w dzień, ale zmusza nas do tego sytuacja pogodowa. Coraz częściej zdarzają się anomalie pogodowe, a my staramy się jak najszybciej zebrać plony - mówi pan Stanisław.

"Przeszkadza im hałas? Niech wracają do miasta"

Co na to inni mieszkańcy wsi? - Nie przeszkadza mi hałas. Niech się leczą ci, którym przeszkadza. Niech wracają do miasta. Tam mają hałas, a na wsi chcieli mieć spokój? To chyba źle wybrali - uważa pan Wojciech. A pani Joanna, która na wsi mieszka od urodzenia, przyznaje, że do trybu życia rolników przywykła. - Przyczepić można się do wszystkiego - twierdzi.

A pan Stanisław przypomina powiedzenie: "chłop żywi i broni". - W pierwszej kolejności żywimy cały kraj, cała gospodarka oparta jest na eksporcie naszych produktów - podkreśla rolnik. A wszystkim tym, którym przeszkadza praca rolników, życzy "więcej wyrozumiałości".

Dolnośląska Izba Rolnicza oferuje rolnikom bezpłatną pomoc prawną. Tę można uzyskać w głównym biurze izby, a także jednostkach terenowych.