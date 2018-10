Nastolatek uciekał przed policją. Staranował bramę, schował się w kojcu dla psa





Foto: KMP Wałbrzych | Video: KMP Wałbrzych Nastolatek staranował bramę

Widząc radiowóz, przyspieszył. Nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe. 19-letni kierowca był tak zdeterminowany, aby nie dać się złapać, że staranował bramę jednej z posesji, a następnie schował się w kojcu dla psa. Okazało się, że był poszukiwany.

Młody kierowca jechał nocą ulicami Wałbrzycha volkswagenem w kierunku Podzamcza. Widząc policyjny patrol, przyspieszył. Tym przykuł uwagę funkcjonariuszy. Dali sygnał do zatrzymania, ale kierowca rozpoczął ucieczkę.

Potrącony rowerzysta umierał na poboczu. Pijany kierowca busa uciekł Rowerzysta wracał... czytaj dalej » Pędząc ulicami de Gaulle’a i Gagarina, skręcił w Kamienną, gdzie staranował bramę wjazdową do jednej z posesji. Wyskoczył z samochodu i schował się w kojcu dla psa, myśląc, że przechytrzy w ten sposób policjantów. Nie przechytrzył.

Poszukiwany, do poprawczaka

- 19-letni mieszkaniec Świdnicy został zatrzymany. W trakcie legitymowania oświadczył policjantom, że jest osobą poszukiwaną za popełnione wcześniej czyny, dlatego podjął decyzję o ucieczce - informuje Marcin Świeży.

Nastolatek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę przed policją. Grozi mu za to do pięciu lat więzienia, wysoka grzywna oraz zakaz kierowania pojazdami. Z uwagi na fakt, że był osobą poszukiwaną za czyny, które popełnił, będąc jeszcze osobą nieletnią, decyzją sądu trafił do zakładu poprawczego w Świdnicy.

Do zdarzenia doszło w Wałbrzychu:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl