Z nożem w ręku napadł na salon gier. "Miał dziwne, charakterystyczne ruchy"

Policja w Głogowie (Dolnośląskie) poszukuje sprawcy rozboju w salonie gier na osiedlu Kopernika. Mężczyznę zarejestrowały kamery monitoringu. - Wyczerpaliśmy nasze możliwości, dlatego publikujemy film. Może ktoś go rozpozna. Miał dziwne, charakterystyczne ruchy - mówi Bogdan Kaleta, rzecznik lokalnej policji.

Zdarzenie miało miejsce 22 marca, po godzinie 22. Wiadomo, że do rozboju doszło gdzieś na os. Kopernika, jednak policja nie chce podawać dokładnej lokalizacji.

- Sprawca wszedł do salonu i grożąc użyciem niebezpiecznego narzędzia (noża - przyp. red.) wobec obsługi salonu gier, dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 100 złotych - informuje Bogdan Kaleta z głogowskiej policji.

Kręcił się jak dyskobol, żeby wybić szybę. Poznajesz tego włamywacza? Policja prosi o... czytaj dalej » Funkcjonariusze niemal miesiąc próbowali ustalić personalia mężczyzny, którego zarejestrowały kamery zamontowane w pomieszczeniu, gdzie doszło do rozboju. Bezskutecznie. Dlatego dłużej nie zwlekając, zdecydowali się na opublikowanie monitoringu.

Szybka akcja, dziwne ruchy

Na nagraniu widać, jak mężczyzna z nożem wbiega do salonu. Wymachując ostrzem, doskakuje do lady, za którą siedzi kobieta obsługująca klientów. Napastnik trzyma rękę w górze, jakby w każdym momencie mógł się zamachnąć i skaleczyć swoją ofiarę. Ostatecznie tego nie robi, bierze tylko pieniądze z kasetki i susami dociera z powrotem do drzwi. Cała akcja trwała niecałe 20 sekund.

Kaleta przyznaje, że mężczyzna poruszał się w bardzo charakterystyczny sposób. Jedna z hipotez policjantów badających tę sprawę mówi, że napastnik mógł być pod wpływem środków psychoaktywnych. To tłumaczyłoby dość dziwne ruchy.

- Może dzięki temu filmowi ktoś go rozpozna - liczy rzecznik policji z Głogowa.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia tożsamości sprawcy, proszone są o kontakt z policją w Głogowie pod numerami telefonów: 76 7277241, 76 7277242 lub 76 7277271 (w godz. 07.30-15.30) lub numer alarmowy 997 czynny całą dobę.

Do zdarzenia doszło w Głogowie na os. Kopernika:



