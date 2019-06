Front, jeńcy, rozbite czołgi i życie z dala od grozy wojny. Nieznane zdjęcia ze strychu

Uśmiechnięci ludzie, małe dziecko beztrosko bawiące się z psem, żniwa i roboty gospodarskie - codzienne życie mieszkańców Mokrzeszowa (Dolnośląskie) i okolic pokazują zdjęcia znalezione na jednym ze strychów. Na niewielkich czarno-białych kadrach widać też to, co działo się na frontach drugiej wojny światowej. Kim był autor fotografii? Ile dokładnie lat zdjęcia przeleżały na strychu? To stara się wyjaśnić opiekun Żarowskiej Izby Historycznej, który zajmuje się analizą znaleziska.

Mieszkaniec Mokrzeszowa musiał przecierać oczy ze zdumienia, gdy podczas porządkowania strychu trafił na paczkę niewielkich czarno-białych fotografii. Nie były skatalogowane, ani włożone do albumu. 600 zdjęć - prawdopodobnie przez kilkadziesiąt lat - przeleżało na strychu. Mężczyzna kolekcję przekazał Żarowskiej Izbie Historycznej. Tu są opracowywane, dokładnie oglądane i skanowane. Wiadomo, że zostały wykonane przed zakończeniem drugiej wojny światowej.

Wojenne fronty, jeńcy i rozbite czołgi

"Fabryka" idealnych, aryjskich dzieci Hitlera. Mroczna przeszłość dolnośląskiego pałacu "Fabryka dzieci",... czytaj dalej » - Są wśród nich zdjęcia z Mokrzeszowa, ale większość to kadry pokazujące jak wyglądała wojna. Są tu fotografie z kampanii wrześniowej, kampanii we Francji i ZSRR. Są też z Włoch - relacjonuje Bogdan Mucha z Żarowskiej Izby Historycznej. I dodaje, że na czarno-białych kadrach widać między innymi rozbite radzieckie i alianckie czołgi na których pozują triumfujący niemieccy żołnierze.

Na innych widać jeńców, którzy jeszcze nie zdają sobie sprawy z czekającego ich losu. Kolejnych kilkadziesiąt pokazuje Oleśnicę (wówczas niemieckie Oels) i działający tam obóz i Służbę Pracy Rzeszy, czyli organizację dla młodzieży. Jednak wśród zdjęć są i takie pokazujące codzienne życie okolicznych mieszkańców: żniwa, zajęcia przy zwierzętach gospodarskich, czy rodzinne portrety.

Znalezione fotografie są w dobrym stanie. I jak podkreśla Mucha są gratką dla historyków. - Pokazują unikalne sceny. Gdy oglądamy albumy związane z drugą wojną światową zdjęcia bardzo często się powtarzają. Tu mamy do czynienia ze zdjęciami, które nigdy nie były nigdzie publikowane - podkreśla.

Kim był autor?

Nie wiadomo ile lat miał autor fotografii, na jakim froncie służył, czy przeżył wojnę. Czy może został ranny i po powrocie z frontu przywiózł zdjęcia do rodzinnego Kunzendorfu (ówczesna nazwa Mokrzeszowa), czy nadsyłał je z frontu.

Jedno ze zdjęć podpisane jest Walter Schmidt. Niewykluczone, że to on był autorem wojennych kadrów. Choć Mucha podejrzewa, że autorów mogło być więcej. - Być może było to dwóch lub trzech braci, którzy służyli w różnych formacjach armii niemieckiej. Na zdjęciach widzimy bowiem żołnierzy różnych oddziałów z kilku frontów - wyjaśnia historyk. I dodaje, że będzie próbował dowiedzieć się jakie były losy rodziny autora fotografii.

