Trwa rozbiórka zawalonej kamienicy. "Najtrudniejsze usunięcie dachu"





»

Wybuch gazu w Mirsku na Dolnym Śląsku uszkodził jedną z kamienic. Budynek nie nadaje się do zamieszkania. Trwają prace rozbiórkowe. Samorząd planuje odbudowę kamienicy. - Optymistycznie prace chcielibyśmy zakończyć do końca tego roku - zapowiedział burmistrz.

Po południu 25 stycznia przy jednej z wąskich uliczek Mirska doszło do wybuchu. Na skutek eksplozji zawaliły się dwa piętra trzykondygnacyjnej kamienicy. Dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci, zostało rannych. Wszyscy trafili do szpitali. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów wybuchowych.

W sobotę do parteru, w niedzielę będą sprzątać

Koniec akcji ratowniczej po wybuchu gazu. "Dwie kondygnacje nie istnieją". Pięcioro dzieci rannych Zakończyła się... czytaj dalej » Kamienica jest zniszczona i nie nadaje się do zamieszkania. Trwają prace rozbiórkowe.

- Z dwóch stron dachu usuniemy dachówkę, żeby zapobiec pociągnięciu szczytu budynku i sukcesywnie będziemy odciążali konstrukcję, przesuwając się do parteru - relacjonuje Jan Adamkiewicz, inspektor nadzoru budowlanego i kierownik rozbiórki. I dodaje, że do sobotniego wieczora budynek ma być rozebrany do parteru. Z kolei na niedzielę zaplanowano usuwanie gruzu i pozostałości parteru.

Budowlani musieli zabezpieczyć dwa domy, przylegające do zrujnowanej kamienicy. - Najtrudniejsze dla nas będzie usunięcie dachu. W przypadku niekontrolowanego poślizgu może on pociągnąć ściany i spowodować duże straty w sąsiednich budynkach - przyznał Adamkiewicz.

"Kamienicę chcemy odbudować"

Sąsiednie budynki musiało opuścić 16 lokatorów. Żaden z nich nie zdecydował się na skorzystanie z noclegów przygotowanych przez gminę. Decyzja o tym, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, ma zapaść do poniedziałkowego wieczora.

Dla mieszkańców budynku, który uległ zniszczeniu, przygotowano już lokale zastępcze. - Kamienicę chcemy odbudować. Mamy już słowne deklaracje wsparcia od wojewody dolnośląskiego i premiera. Optymistycznie prace chcielibyśmy zakończyć do końca tego roku. W wersji pesymistycznej do czerwca przyszłego roku - powiedział Andrzej Jasiński, burmistrz miasta i gminy Mirsk.

Trwają prace rozbiórkowe kamienicy przy ul. Mickiewicza 1 w Mirsku:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl