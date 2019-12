28 kibiców zatrzymanych. "Większość posiadała środki pirotechniczne"





Foto: B. Ślak / arch. prywatne | Video: arch. prywatne, TVN24 Wrocław Race na stadionie. Policja zatrzymała 28 osób

Mieli race i inne środki pirotechniczne. Zostali zatrzymani przez policjantów, którzy pilnowali bezpieczeństwa w trakcie meczu pomiędzy Śląskiem Wrocław a Legią Warszawa. Na celowniku mundurowych znalazło się 28 osób.

39 pseudokibiców zatrzymanych. "Wdarli się na stadion" Podczas meczu... czytaj dalej » W niedzielę 8 grudnia na Stadionie Miejskim we Wrocławiu rozegrany został mecz pomiędzy WKS Śląsk Wrocław i Legią Warszawa.

- Podczas tej imprezy doszło do naruszenia prawa przez kibiców, których zatrzymano w związku z posiadaniem przez nich środków pirotechnicznych oraz narkotyków - informuje Łukasz Dutkowiak, rzecznik wrocławskiej policji.

"Większość posiadała środki pirotechniczne"

Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 17 do 47 lat. Część to osoby przyjezdne, część to mieszkańcy Wrocławia. - Większość z nich posiadała materiały pirotechniczne, a dwóch z nich marihuanę - mówi Dutkowiak.

Za posiadanie materiałów pirotechnicznych - zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych - grozi do pięciu lat więzienia. Za posiadanie narkotyków grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Kibice Śląska Wrocław podczas meczu piłkarskiej Ekstraklasy z Legią Warszawa

Mecz rozgrywał się na Stadionie Miejskim we Wrocławiu:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl