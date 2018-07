Gdy przyszli do pracy, już czekał. Narodziny w zoo





Ma zaledwie kilka godzin, oklapłe uszy, patykowate nogi i białe cętki na rudej sierści - to mały jelonek barasinga, który urodził się we wrocławskim zoo. Swoje pierwsze kroki stawiał pod okiem kamery TVN24.

Gdy opiekunowie jeleni barasinga 12 lipca szli do domów, w stadzie nie było żadnych maluchów. 13 lipca, gdy pojawili się w pracy, na środku wybiegu czekała na nich niespodzianka. - Przyjeżdżając tutaj zobaczyliśmy, że jest nowo narodzony barasing. Leżał sobie na wybiegu, dopiero co się narodził, a po chwili wstał i zaczął szukać mamy - mówi Janusz Mościcki, opiekun zwierząt we wrocławskim ogrodzie zoologicznym.

Nieporadne zwiedzanie wybiegu

Pancerna kulka łatwa w transporcie. Nowy mieszkaniec wrocławskiego zoo Ma zaledwie kilka... czytaj dalej » Malec szukał mamy, choć ta była tuż obok. I czujnie obserwowała każdy nieporadny krok swojej pociechy. - Już go pilnuje. Następnie będzie musiała go nakarmić, a my to będziemy obserwowali, bo matki nie zawsze chcą zajmować się młodymi - relacjonuje Mościcki. I dodaje, że w takim przypadku to ludzie muszą przejąć rolę mamek i wkroczyć ze smoczkiem.

Mały barasinga od pierwszych chwil został gwiazdą. Swoje pierwsze kroki stawiał pod okiem kamery TVN24. Na patykowatych nogach przemierzał wybieg, ale nie oddalał się od matki. Obserwowany był też przez innych członków stada. Na razie nie wiadomo, jakiej jest płci. Niezależnie czy to samiec, czy samiczka w zoo zapanowała radość. - Cieszymy się z każdego przychówku, bo jesteśmy w tej chwili największym hodowcą tych zwierząt w Europie i zasilamy naszymi młodymi kolekcje innych europejskich ogrodów - przyznaje z satysfakcją Radosław Ratajszczak, prezes wrocławskiego zoo.

W naturze mógłby stać się pokarmem dla tygrysa

W naturze zwierzęta te występują w Indiach i Nepalu. Są zwierzętami zagrożonymi, a ich populacja systematycznie spada. - To zwierzęta dość dzikie. Nie lubią towarzystwa człowieka, bo długo na nie polował, a one o tym wiedzą. Trzeba uważać przy opiece nad nimi - podkreśla Ratajszczak. I dodaje, że największym naturalnym wrogiem jeleni barasinga są tygrysy. - Dla tych kotów są one podstawą karmy - mówi szef Zoo Wrocław.

