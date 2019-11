Radny PiS miał prowadzić w stanie nietrzeźwości. "Nie stosował się do poleceń, użyto gazu"





Policja zatrzymała radnego z Lubina Foto: tvn24 Video: Google Earth Policja zatrzymała radnego z Lubina 13.11 | Radny PiS z Lubina na Dolnym Śląsku został zatrzymany przez policję w związku z podejrzeniem kierowania pod wpływem alkoholu. Rzeczniczka tamtejszej policji informuje, że mężczyzna nie stosował się do poleceń policjantów, dlatego ci użyli gazu. zobacz więcej wideo »

Foto: tvn24 | Video: Google Earth Mężczyźnie pobrano krew do badania

Radny PiS z Lubina na Dolnym Śląsku został zatrzymany przez policję w związku z podejrzeniem kierowania autem pod wpływem alkoholu. Rzeczniczka tamtejszej policji informuje, że mężczyzna nie stosował się do poleceń policjantów, dlatego ci użyli gazu.

W poniedziałek na terenie powiatu lubińskiego policja zatrzymała mężczyznę w związku z podejrzeniem prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

- Mężczyzna odmówił poddania się badaniu na obecność alkoholu w organizmie, w związku z tym został przewieziony do szpitala w celu pobrania krwi do badania - informuje Sylwia Serafin, oficer prasowa lubińskiej policji.

Usłyszał zarzut. Wykluczyli go z PO, rezygnuje z kierowania radą miasta Szef struktur... czytaj dalej » Rzeczniczka zaznacza, że mężczyzna nie stosował się do poleceń policjantów. Dlatego funkcjonariusze "zmuszeni byli użyć środków przymusu bezpośredniego, w tym gazu".

Policja czeka na wyniki badania krwi.

"Nie pamiętam podobnej sytuacji"

Przewodnicząca Rady Miasta Lubina Bogusława Potocka, reprezentująca klub radnych "Lubin 2006" potwierdziła, że zatrzymany to miejski radny Prawa i Sprawiedliwości.

- Jestem zbulwersowana zachowaniem radnego, przewodniczącą rady miasta jestem od wielu lat i nie pamiętam, żeby doszło wcześniej do podobnej sytuacji - powiedziała.



Szefowa klubu radnych PiS Patrycja Rozmus poinformowała, że radny złożył we wtorek rezygnację z członkostwa w klubie.

- Kategorycznie potępiamy takie zachowania i nie ma na to naszej zgody. Jeżeli informacje przekazane przez media i policję potwierdzą się, to radny musi ponieść wszelkie prawne konsekwencje. Odcinamy się od takich zachowań, nie są one godne funkcji radnego - powiedziała.