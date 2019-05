15-latek zginął od ciosu nożem. Prokuratura: sprawca powiedział kolegom o tym, co zrobił, i poszli na grilla

Zarzut zabójstwa usłyszał mężczyzna, który - w Lubinie (Dolnośląskie) - nożem miał zadać śmiertelny cios 15-letniemu Kubie. Jak ustalili śledczy podejrzany o wszystkim opowiedział o sprawie kolegom, a później razem z nimi poszedł na grilla. Wszyscy usłyszeli zarzuty.

Do tragicznych w skutkach wydarzeń doszło w nocy z piątku na sobotę w Lubinie. Około godziny 1 w nocy policja otrzymała zgłoszenie o rannym mężczyźnie leżącym na Wzgórzu Zamkowym. Poszkodowanym okazał się 15-letni Kuba. Miał ranę klatki piersiowej, która powstała w wyniku ciosu zadanego nożem. Policjanci podjęli reanimację, chłopca nie udało się uratować.

Wkrótce potem policja zatrzymała w tej sprawie trzech mężczyzn w wieku 21, 22 i 23 lat.

Prokuratura: zaatakował, opowiedział, poszedł na grilla

Biegał i krzyczał, że "zamordował człowieka" 49-letni... czytaj dalej » Prokuratorzy wciąż badają jak doszło do tragedii. - W godzinach późnonocnych trzech młodych mężczyzn podeszło do 15-latka, który znajdował się w towarzystwie dwóch młodych dziewczyn. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pomiędzy jednym z mężczyzn, a małoletnim doszło do dość ostrej wymiany zdań - relacjonuje Arkadiusz Kulik z Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Śledczy nie zdradzają jednak dlaczego między nastolatkiem, a napastnikiem doszło do kłótni. Wiadomo, że chłopak wraz z mężczyzną mieli odejść w miejsce z którego nie byli widoczni przez swoich towarzyszy. To tam doszło do zadania śmiertelnego ciosu. Jednego, prosto w klatkę piersiową. - Mężczyzna wrócił do kolegów, opowiedział im co zaszło. Po czym udali się na ogródki działkowe, gdzie urządzili sobie grilla - mówi prokurator.

W tym czasie koleżanki chłopca zaczęły go szukać. Jedna z dziewczyn zaalarmowała służby. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon Kuby.

"Co do zasady się nie przyznają"

Mężczyzna, który miał zadać chłopcu śmiertelny cios usłyszał zarzut zabójstwa. Dwóch jego kolegów jest podejrzanych o nieudzielenie pomocy nastolatkowi i niepowiadomienie organów ścigania o zbrodni. - Co do zasady nie przyznają się do popełnienia zarzucanych im czynów - mówi Kulik. Prokuratorzy zawnioskowali do sądu o zastosowanie wobec podejrzanych środków trzymiesięcznych aresztów.

Wiadomo, że przed feralną nocą ofiara i podejrzani się nie znali. Ten z zarzutem zabójstwa wcześniej był karany za przestępstwa przeciwko mieniu, jednak nie był osadzony w zakładzie karnym. Co 15-letni chłopiec robił w nocy w mieście? Jak wynika z ustaleń śledczych Kuba był na maratonie filmowym w pobliskim kinie. - W okolicy Wzgórza Zamkowego znajdowało się w tym czasie stosunkowo dużo młodzieży - podkreśla Kulik.

Do zabójstwa doszło w Lubinie:



