Kobieta potrącona na pasach. Policja publikuje nagranie i ostrzega

Kierowca samochodu na lewym pasie ustąpił pierwszeństwa przechodzącej przez ulicę kobiecie. Auto z prawego pasa, którym kierowała 45-latka nie zatrzymało się i potrąciło pieszą. Ta trafiła do szpitala. Policjanci z Lubina (Dolnośląskie) publikują nagranie ze zdarzenia. - Ku przestrodze - podkreślają.

Środowe popołudnie. 45-latka siedząca za kierownicą opla pokonuje kolejne przejścia dla pieszych na ulicy Wyszyńskiego. Przejeżdża przez pierwsze i drugie. Nie zatrzymuje się, bo nie ma na nich osób, które by przechodziły przez ulicę. Gdy zbliża się do trzeciego dochodzi do wypadku.

Nie ustąpiła pierwszeństwa, potrąciła pieszą

Szedł drogą, nie miał odblasków, potrącił go samochód. Policja pokazuje nagranie Nagranie... czytaj dalej » Na nagraniu widać jak samochód na lewym pasie zatrzymuje się, by przepuścić pieszą. Kierująca oplem tego nie robi. Auto uderza w przechodzącą przez pasy kobietę.

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca samochodem osobowym marki Opel nie ustąpiła pierwszeństwa, będącej na przejściu dla pieszych, 43–letniej kobiecie. Piesza została przewieziona do szpitala - informuje asp. szt. Sylwia Serafin z lubińskiej policji. I dodaje, że 45-latce, która jechała oplem zatrzymano prawo jazdy.

Za potrącenie pieszej kobieta odpowie przed sądem. Zdaniem policjantów 45-latka chciała ominąć pojazd, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszej.

Policja: nagranie ku przestrodze

- Nagranie publikujemy ku przestrodze - zaznacza Serafin. Dlaczego? Jak opisuje policjantka kolejne przykłady zdarzeń z udziałem pieszych pokazują, że wielu użytkowników dróg wciąż lekceważy przepisy.

- Każdy kierujący powinien pamiętać, że zbliżając się do pasów powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa osobie znajdującej się na przejściu - podkreśla Serafin. I dodaje: - Kierowcom kategorycznie zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim oraz omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Do zdarzenia doszło w Lubinie:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl