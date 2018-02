Miał tam się mieścić szpital polowy, później Niemcy mogli ukryć tam swoje archiwa i zostawić wojskowy sprzęt. Do schronu z czasów drugiej wojny światowej od kilkudziesięciu lat nikt nie wchodził. W marcu spróbują to zrobić eksploratorzy.

Eksploratorzy i władze Lubania już wkrótce sprawdzą co kryje w sobie Kamienna Góra. - Ma znajdować się tam niemiecki schron przeciwlotniczy. Tak wskazuje, odnaleziony w archiwum w 2011 roku, szkic. Zaznaczone są na nim cztery wejścia i cały układ schronu - mówi Łukasz Orlicki z miesięcznika "Odkrywca" i grupy eksploracyjnej GEMO. I dodaje: wcześniej istnienie podziemi traktowane było raczej jak legenda.

Po wojnie się nie udało

Do sztolni wjechała kolumna ciężarówek ze skarbami. "Legenda może stać się prawdą" Kilka lub... czytaj dalej » Pierwsze próby sprawdzenia podjęto tuż po zakończeniu działań wojennych.

- Żołnierze i przedstawiciele Przedsiębiorstwa Poszukiwań Terenowych próbowali dostać się do środka. Jednak oceniono, że prace są zbyt kosztowne. Wówczas nie wiadomo było co może znajdować się w środku - relacjonuje Orlicki.

Do tej pory nie wiadomo co mogą kryć podziemia. Mogą być tam przedmioty ukryte w czasie wojny, archiwa lub sprzęt wojskowy. - Tak naprawdę nie wiemy co tam może być. Nie mamy żadnych danych na ten temat. Może być tam wszystko, ale na razie to tylko hipotezy - przyznaje eksplorator. Jedną z nich jest to, że działał tam szpital polowy.

Sprawdzą i zdecydują

Wejścia do schronu są cztery: dwa główne i dwa zapasowe. Jednak wszystkie zostały zabezpieczone, wysadzone i zniszczone pod koniec wojny. Jednym z nich, już w 2011 roku wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Górnych Łużyc, członkowie Grupy Eksploracyjnej Miesięcznika "Odkrywca" próbowali wejść do schronu. Po badaniach georadarowych i wierceniach odkopano wejście. Korytarz był jednak nieukończony i nie prowadził do centralnej części podziemi.

Dlatego w marcu eksploratorzy, finansowani przez władze Lubania, chcą dostać się do podziemi od góry. I jak mówią w ich działaniach będzie liczyła się precyzja. Planowane są odwierty na głębokość ponad 20 metrów. Spróbują tak trafić w około dwumetrowy chodnik, a jak się uda, to do środka wprowadzą kamery.

- Wtedy będziemy mogli stwierdzić co tam jest i w jakim jest stanie. Czy schron jest zniszczony, zalany, czy w środku coś rzeczywiście się znajduje - mówi Orlicki. Co później? - Chcemy stwierdzić, czy prowadzenie dalszych prac eksploracyjnych w tym miejscu ma w ogóle sens - podkreśla mężczyzna.

Prace planowane są na marzec.

Eksploratorzy zgodnie przyznają, że Dolny Śląsk jest pełen tajemnic:

Kanał Video (Tajemnice Dolnego Śląska): 21147

Schron przeciwlotniczy z czasów II wojny światowej ma znajdować się w Lubaniu:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl