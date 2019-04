Skandal w prosektorium. "Pracownik fotografował się ze zmarłymi w różnych pozach"





Pracownik zakładu patomorfologii szpitala z zarzutami

Pracownik prosektorium Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy usłyszał zarzuty znieważenia zwłok. Prokuratura informuje, że fotografował się ze zwłokami w różnych pozycjach.

Ryszard G. został zatrzymany przez policję we wtorek. Jak powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy, Lidia Tkaczyszyn, mężczyzna został w środę doprowadzony do prokuratury i przesłuchany. Prokurator przedstawił mu dwa zarzuty dotyczące znieważenia zwłok, za co grozi do dwóch lat więzienia.

Zdaniem śledczych 56-latek miał się tego dopuścić, wykonując obowiązki związane z pracą w prosektorium legnickiego szpitala.

Brud i grzyb. Tu szykują zmarłych do trumny. Sanepid: nie zamknęliśmy, bo nie zagraża życiu - Było ciemno,... czytaj dalej » - To znieważenie miało polegać na fotografowaniu się ze zmarłymi w różnych pozach, które świadczyły o braku szacunku dla tych zmarłych - powiedziała prokurator.

Według informacji podawanych przez "Gazetę Wrocławską", mężczyzna miał dotykać miejsc intymnych zmarłych kobiet.

Podmienione próbki?

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęto po tym, jak prokuratura otrzymała materiały z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Było to kilka zdjęć. Lidia Tkaczyszyn dodała, że policja zabezpieczyła telefony i komputery Ryszarda G. Zostaną one sprawdzone przez informatyków w celu poszukiwania podobnych materiałów, jakimi już teraz dysponuje prokuratura.

- Z materiałów, które otrzymaliśmy, wynika też, że G. mógł dopuścić się podmiany materiału biologicznego pobieranego podczas sekcji - powiedziała prokurator.

"Gazeta Wrocławska" informuje, że - jak wynika z prywatnych notatek mężczyzny - miał on dla pieniędzy podmienić próbki krwi i moczu zabezpieczone do procesu toczącego się przed legnickim sądem. Wątek ten również zostanie zbadany przez śledczych.

Pracownik do zwolnienia

Przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, w którym zatrudniony jest Ryszard G. są zbulwersowani sytuacją. Tomasz Kozieł, rzecznik placówki mówi, że trudno było się spodziewać aby pracownik z około 35-letnim stażem mógł dopuszczać się takich zachowań.

- Nie mieliśmy żadnych sygnałów od współpracowników czy przełożonych o tego typu zachowaniach tego pracownika, niewątpliwe zareagowalibyśmy wcześniej. Natomiast w chwili obecnej ten człowiek jest zatrzymany, jego los zależy od decyzji prokuratury. Jeżeli prokuratura postawi mu zarzuty, wtedy zostanie zwolniony - zapewnia Kozieł.

Wobec mężczyzny zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Ryszard G. nie przyznaje się do winy.