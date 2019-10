Czołowe zderzenie z busem. 10-latka zginęła, 11-latka ciężko ranna





Tragiczny wypadek w Legnicy. W wyniku czołowego zderzeniu osobowego fiata z dostawczym busem, zginęła 10-letnia dziewczynka. Do szpitala trafili także 19-letni kierowca i drugie dziecko - 11-latka. Jej stan określany jest jako skrajnie ciężki.

Do zdarzenia doszło w sobotę, około godziny 19.30, przy Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

- Kierujący fiatem punto 19-letni mężczyzna z niewyjaśnionych na razie przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na pas zieleni, a następnie na przeciwległy pas ruchu, na którym zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym busem. W wyniku zdarzenia fiat wpadł jeszcze do przydrożnego rowu - informuje Jagoda Ekiert, rzeczniczka legnickiej policji.

Nie żyje 10-latka

Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe. - Pomimo natychmiastowej reanimacji, 10-letnia pasażerka pojazdu poniosła śmierć na miejscu - dodaje Ekiert.

Samochodem podróżowała jeszcze 11-letnia dziewczynka. Trafiła do szpitala w Legnicy. Przebywa na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Jest w skrajnie ciężkim stanie.

Kierowca ranny

Poważnie ranny 19-latek również trafił do legnickiego szpitala, ale niedługo potem podjęto decyzję o przetransportowaniu go do Wrocławia. Z uwagi na obrażenia, policja nie mogła przebadać go alkomatem. Jego krew została pobrana do badań pod kątem zawartości alkoholu.

Na pewno trzeźwy był kierowca mercedesa, z którym zderzył się fiat. Mężczyźnie nie stało się nic poważnego. Policja, pod nadzorem prokuratora, wyjaśnia okoliczności wypadku.

