Ucieczka przed policją zakończona dachowaniem. W aucie narkotyki, kierowca pod wpływem





Ucieczka dwóch mężczyzn przed legnicką policją zakończyła się dachowaniem. Kierowca prowadził pod wpływem narkotyków i z sądowym zakazem. Obaj mieli również przy sobie marihuanę, amfetaminę oraz ecstasy.

Dzielnicowi z Legnicy patrolowali okolice Nowej Wsi Legnickiej (woj. dolnośląskie), kiedy ich uwagę przykuł srebrny nissan. Kierowca wyraźnie "spękał" na widok radiowozu i dynamicznie zawrócił. Policjanci ruszyli za nim.

- Mimo użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca nie zamierzał zatrzymać się do kontroli drogowej. Kontynuował ucieczkę w kierunku Jawora. W trakcie pościgu, na wysokości miejscowości Stary Jawor, kierujący nissanem stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego kilkukrotnie dachował. Funkcjonariusze, widząc zdarzenie, natychmiast zatrzymali radiowóz i dobiegli do ściganego auta, aby zatrzymać kierowcę i pasażera - informuje Jagoda Ekiert, rzecznik legnickiej policji.

Po narkotykach za kółkiem

"Przewiózł na masce" mężczyznę, potrącił policjanta. 41-latek zatrzymany po pościgu Najpierw... czytaj dalej » Ze środka wyciągnęli 19- i 38-latka z Legnicy. Skuci kajdankami mężczyźni leżeli na asfalcie, w czasie kiedy policjanci przeszukiwali samochód. Po kontroli powód ucieczki był już jasny. Mężczyźni mieli przy sobie marihuanę (ukrytą między innymi w gumowej rękawiczce), amfetaminę oraz ecstasy, a także wagę elektroniczną.

- Podczas zatrzymania dzielnicowi zauważyli u kierującego symptomy, które mogły świadczyć o tym, iż znajduje się on pod wpływem środków odurzających. Tester narkotykowy wykazał wynik pozytywny na zawartość metamfetaminy. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna posiada zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - dodaje Jagoda Ekiert.

Zatrzymany 38-latek usłyszał zarzuty kierowania pojazdem mechanicznym pomimo sądowego zakazu, niezatrzymania się do kontroli drogowej, posiadania środków odurzających oraz ich udzielania. Do tego zestawu, po wynikach badań krwi mężczyzny dojść może zarzut kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających. 19-letni pasażer odpowie za posiadanie narkotyków.

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat więzienia oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi do lat 15. Posiadanie narkotyków zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło na drodze z Legnicy do Jawora:



