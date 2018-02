Nie chciała podróżować z kobietą w burce. MPK przeprasza





W autobusie zauważyła współpasażerkę. Jej wzrok przykuło przykrycie głowy: burka. Kobieta miała poczuć się zagrożona, powiadomiła o tym kierowcę. Po jego interwencji opuściła pojazd.

Do incydentu doszło przed południem 6 lutego w autobusie linii 11. Jednej z pasażerek miejskiego kursu nie spodobało się to, że autobusem podróżuje też kobieta w burce. Nie spodobało się na tyle, że zaalarmowała kierowcę. Chciała też, by na miejsce wezwano policję.

Czuła się zagrożona więc zaalarmowała kierowcę

- Pasażerka, w trakcie jazdy, podeszła do kierowcy. Stwierdziła, że czuje się zagrożona. Poprosiła, wręcz zażądała o podjęcie interwencji - relacjonuje Mirosław Serafin, kierownik działu przewozów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy. Interwencja miała polegać na wyproszeniu kobiety z pojazdu.

Kierowca podjechał na przystanek i zatrzymał autobus. - Wysiadł z kabiny i zapytał pozostałych pasażerów, czy czują się bezpieczni. Od wszystkich usłyszał odpowiedź twierdzącą. Osoba, która czuła się zagrożona wysiadła z autobusu - Serafin przytacza przebieg zdarzeń. I dodaje: kobieta w burce pojechała dalej.

MPK ubolewa

Sprawa zakończyła się wyjściem mieszkanki Legnicy z autobusu. Policja na miejsce nie przyjechała. - Nie mieliśmy takiej interwencji. Jednak po doniesieniach medialnych wszczęliśmy w tej sprawie postępowanie wyjaśniające - słyszymy w legnickiej komendzie.

Miejscowe MPK przyznaje: to przykry incydent.

"Kierownictwo i załoga Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy wyraża głębokie oburzenie i ubolewanie zaistniałym faktem nietolerancji. Akty ksenofobii, agresji i odrzucenia są sprzeczne z demokratycznymi wartościami wyznawanymi w naszym kraju i mieście" - napisał w specjalnym oświadczeniu Zdzisław Bakinowski, prezes legnickiego MPK. I podkreślił: komunikacja publiczna w mieście "jest przyjazna dla każdego pasażera i obdarza szacunkiem wszystkich swych klientów".

MPK przeprosiło też pasażerkę podróżującą w przykryciu głowy.

