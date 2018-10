W trakcie lekcji konar przygniótł ucznia. Zarzuty dla nauczyciela





»

Dwa zarzuty usłyszał nauczyciel wychowania fizycznego szkoły podstawowej w Legnicy (woj. dolnośląskie). W trakcie zajęć, które prowadził mężczyzna, jeden z uczniów został przygnieciony konarem drzewa. 13-latek w ciężkim stanie przebywa w szpitalu.

Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie na terenie Lasku Złotoryjskiego. To tam uczniowie klasy sportowej szkoły podstawowej numer 9 w Legnicy mieli zajęcia wychowania fizycznego.

- W trakcie lekcji na polecenie nauczyciela chłopcy wykonywali ćwiczenia z konarem drzewa. To nim został uderzony jeden z uczniów - informuje Lidia Tkaczyszyn z Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Ucierpiało dwóch uczniów

Drzewo, które miało być wycięte, złamało się i zabiło kierowcę. Prokuratura umarza sprawę Prokuratorzy... czytaj dalej » 13-latek najpierw był reanimowany na miejscu. Później został przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Tam poddano go operacji neurochirurgicznej. - Stan jest poważny, bardzo ciężki - mówił w piątek Tomasz Kozieł, rzecznik szpitala. W poniedziałek poinformował, że 13-latek wciąż znajduje się w stanie ciężkim.

Tuż po zdarzeniu do szpitala trafił też drugi z uczniów. Miał powierzchowne otarcia głowy. Po opatrzeniu i badaniach został zwolniony do domu.

Dwa zarzuty

Prokurator przesłuchał nauczyciela wychowania fizycznego. - Zdecydował o przedstawieniu mężczyźnie dwóch zarzutów. Pierwszy dotyczy narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 10 uczniów. Drugi nieumyślnego spowodowania u jednego z nich ciężkiego obrażenia ciała stanowiącego chorobę realnie zagrażającą życiu - przekazuje Tkaczyszyn. I dodaje, że prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego dwóch środków zapobiegawczych. Mężczyzna został poddany dozorowi policyjnemu. Został też zawieszony w wykonywaniu zawodu nauczyciela.

Nie wiadomo, czy mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów. Na tym etapie postępowania śledczy nie ujawniają treści jego zeznań.

Dyrekcja szkoły ubolewa nad tym, co się stało. Jednocześnie podkreśla, że nigdy wcześniej nie było zastrzeżeń do pracy nauczyciela. - To jest bardzo doświadczony i bardzo ceniony nauczyciel. Ma wieloletnie doświadczenie. Zdarzył się wypadek losowy - mówi Katarzyna Hornicka, dyrektorka szkoły podstawowej numer 9 w Legnicy.

Do zdarzenia doszło na terenie Lasku Złotoryjskiego:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl